Wahlbenachrichtigungen verschickt: Mehr als 32 000 Lahrer dürfen ihre Stimme bei der Landtagswahl abgeben

Es sind nur noch wenige Wochen, dann bestimmen fast acht Millionen Menschen über die Zusammensetzung des 18. Landtags. Wir geben einen Überblick über das Prozedere.
In rund vier Wochen, am Sonntag, 8. März, wählen die Menschen in Baden-Württemberg einen neuen Landtag. Die Wahl findet alle fünf Jahre statt. Mit ihrer Stimme entscheiden die Bürger dieses Mal über die Zusammensetzung des 18. baden-württembergischen Landtags, der unter anderem über Landesgesetze, den Landeshaushalt und die politische Ausrichtung der Landesregierung entscheidet.