Die Grünen liegen in VS klar vorn. Und mit Frank Bonath schafft ein Liberaler aus VS den Einzug in den Landtag. Die Wahlbeteiligung ist gesunken.

Villingen-Schwenningen - Martina Braun von den Grünen holt ein Plus von 2,3 Prozentpunkte in VS. Bestes Ergebnis holt sie in Marbach mit 30,8 Prozent. Lediglich in Her­zogenweiler liegt sie hinter Raphael Rabe von der CDU. Wie auch im Wahlkreis ist ihr Abstand zu den Christdemokraten beim Gesamtergebnis in VS deutlich.

Keinen Heimatbonus gibt es für Raphael Rabe, den Kandidaten aus VS. Er verliert in allen Bezirken, allein in Weilersbach 12,6 Prozent. Sowohl in Villingen als auch in Schwenningen rutscht die CDU unter die 20-Prozent-Marke. Unter dem Strich schafft Rabe gerade noch 20,9 Prozent der Wählerstimmen, insgesamt ein Minus von 4,2 Prozent.

Den dritten Platz mit 12,8 Prozent verteidigen kann die AfD mit Martin Rothweiler, jedoch mit einem Minus von 4,6 Prozent. Gleichwohl verliert er nicht in allen Bezirken. So verbucht er ein Plus in Marbach, Mühlhausen, Obereschach und Tannheim, wo er auf 19,5 Prozent kommt.

Jubel gibt es bei der FDP: Mit Frank Bonath schafft es ein Mann aus VS in den Stuttgarter Landtag. Er holt in VS ein Plus von 4,1 Prozent auf jetzt 12,3 und ist in allen Bezirken zweistellig. Mühlhausen ist mit 16,8 Prozentpunkte sein bester Wert.

In diese Prozentpunkte stößt Nicola Schurr von der SPD nicht vor. In VS holt er mit 10,8 noch das beste Ergebnis im Wahlkreis und verliert im Vergleich zu 2016 lediglich 0,1 Prozent. Doch hat sich der Mann aus VS in seiner Heimatstadt mehr erwartet. In vielen Bezirken erreicht er lediglich einstellige Prozentzahlen. Die Kandidaten der Linke und der Liste Klima schaffen es in keinem Bezirk auf fünf Prozent.

Die Wahlbeteiligung rutscht von 64,2 (2016) auf 56 Prozent ab.

Kommentar: Braun ist be­liebt

Von Uwe Klausner

Mar­ti­na Braun ist die kla­re Sie­ge­rin im Wahl­kreis VS. Sie hat ihr ful­mi­nan­tes Er­geb­nis von 2016 so­gar aus­bau­en kön­nen, als sie der CDU das Di­rekt­man­dat ab­nahm. Ihr gu­tes Er­geb­nis zeigt, dass die Ab­ge­ord­ne­te der Grü­nen mit ih­rer bür­ger­na­hen Po­li­tik gut bei den Men­schen an­kommt: Die Bio­bäue­rin aus Li­nach ist bo­den­stän­dig und au­then­tisch. Ei­ne glat­te Ent­täu­schung ist das Er­geb­nis für die CDU und ih­ren Kan­di­da­ten Ra­pha­el Ra­be, der gut zwölf Pro­zent­punk­te hin­ter Braun liegt. Die CDU, die hier­zu­lan­de mal über 50 Pro­zent­punk­te ein­fuhr, er­reicht die Mehr­heit der Men­schen nicht mehr. Auch mit dem jun­gen Hoff­nungs­trä­ger Ra­be fällt sie wei­ter zu­rück. Ein wei­te­rer Wahl­ge­win­ner ist Frank Bo­na­th (FDP), der an der AfD auf Platz drei vor­bei­zieht. Doch klar ist: Mar­ti­na Braun ist die be­lieb­tes­te Kan­di­da­tin. Sie muss so schnell kei­ne Kon­kur­renz fürch­ten. Kom­men­tar Von Uwe Klaus­ner