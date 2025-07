1 Die Bewerberinnen für die Kür zur Heidelbeerprinzessin: (von oben) Celine Nelkner , Mina Geisert sowie Seline Hartmann (rechts unten) und Jody Bredenhagen, amtierende Heidelbeerprinzessin, die 2025 zur Heidelbeere-Königin gekürt wird. Foto: Knöller Am 26. Juli findet in Enzklösterle die Krönung der neuen Heidelbeerprinzessin statt. Zuvor müssen die Anwärterinnen noch ihr Können unter Beweis stellen.







Liest man die Worte Heidelbeere, Prinzessin, Wald, so könnte man in jedem Kreuzworträtsel getrost die Antwort Enzklösterle eintragen. Großen Bekanntheitsgrad erlangte das Schwarzwalddorf durch die blaue Köstlichkeit, die sich im Dorf in allen Facetten darstellt.