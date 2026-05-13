Wahl zum Ministerpräsidenten: 19 Abgeordnete verweigern Özdemir die Gefolgschaft

Die CDU werde geschlossen für Özdemir stimmen, kündigte Parteichef Manuel Hagel an. Aber längst nicht jeder Parlamentarier der grün-schwarzen Koalition hielt sich daran.
Bei der Wahl zum Ministerpräsidenten Baden-Württembergs haben mindestens 19 Abgeordnete der grün-schwarzen Koalition dem Grünen-Politiker Cem Özdemir die Gefolgschaft verweigert. Die Regierungsfraktionen haben eine stattliche Mehrheit von 112 Stimmen im Parlament, aber Özdemir kam nur auf 93 Ja-Stimmen. 26 Abgeordnete stimmten mit Nein, 4 enthielten sich. Die Wahl fand geheim statt. Die erforderliche Mehrheit lag bei 79 Stimmen.