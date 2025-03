Wahl zum Kirchengemeinderat: Das sind die Schwenninger Kandidaten

Am 30. März findet in der katholischen Kirche die Wahl zum Kirchengemeinderat statt, der in Schwenningen aus 18 Personen besteht.

Am Sonntag stellten sich 21 Kandidatinnen und Kandidaten vor, die sich künftig für die katholische Kirchengemeinde St. Franziskus – Mariä Himmelfahrt als Mandatsträger einbringen wollen, um die Gemeinde vor Ort zu stärken und auf neuen Wegen zu begleiten. Während der Gottesdienste in der Mariä-Himmelfahrts-Kirche und in der St. Franzikus-Kirche fand die Vorstellung der Kandidaten statt.

Es sind lauter motivierte Menschen, die bereit sind, Verantwortung für die Gestaltung der nächsten Jahre zu übernehmen, freute man sich. Zum großen Teil gehören die Bewerberinnen und Bewerber seit Jahren zum katholischen Kirchengemeinderat in Schwenningen. Froh zeigt man sich aber auch, dass sich neue Leute engagieren wollen, auch in Hinblick darauf, dass sich einige der bestehenden Ratsmitglieder nicht mehr zur Verfügung stellen.

Lesen Sie auch

Bis man die Kandidatenliste gefüllt hatte, habe es etwas gedauert, stellte am Sonntagvormittag Gemeindereferentin Lucia Feuerstein fest. „Kurz vor Ende der Bewerbungsfrist hatten sich die Leute entschieden“, so die Vakanzbegleiterin. Viele Interessenten hatten angefragt. Entgegen anderer Kirchengemeinden hat es in Schwenningen jetzt so viele Kandidaten, dass man jetzt wählen kann.

Künftige Aufgaben

Gemeinsam mit dem Pfarrer leitet der Kirchengemeinderat die Gemeinde und gestaltet die pastoralen spirituellen finanziellen, baulichen und verwaltungstechnischen Angelegenheiten der Kirchengemeinde und setzt damit Akzente, in welcher Richtung sich die Gemeinde zukünftig weiter entwickeln soll. In der neuen Wahlperiode, die fünf Jahre lang, bis 2030, dauert, wird es neben dem Amtsantritt der neuen Pfarrer und Pensionierungen, auch durch die Baumaßnahme, große Veränderungen in der katholischen Kirchengemeinde von Schwenningen geben.

Ausschließlich Briefwahl

Andreas Schlenker als Vorsitzender des Wahlausschusses berichtete, dass es rund 7800 Wahlberechtigte in Schwenningen gebe, die am 30. März den 18-köpfigen Kirchengemeinderat zu wählen haben. Da in diesem Jahr die Wahl ausschließlich als Briefwahl stattfindet, haben die Gemeindemitglieder jetzt schon die Möglichkeit ihre Stimme abzugeben.

„Die Wahlbriefkästen befinden sich im St. Franziskus-Gemeindehaus in der Erzbergerstraße 11 und am Familien- und Begegnungszentrum St. Elisabeth in der Adolph-Kolping-Straße 8/2“, so Schlenker. Alternativ könne man die Stimme im Umschlag, am Wahltag selbst, in einem Wahlraum am 30. März, im Gemeindehaus St. Franziskus, von 12 bis 14 Uhr, abgeben.

Die Kandidaten

Folgende Kandidaten stellen sich zur Wahl für den katholischen Kirchengemeinderat in Schwenningen: Khristo Alissa, 43 Jahre, Arzt. Maria Bürg, 68 Jahre, Rentnerin. Markus Egert, 52 Jahre, Professor. Stefan Erchinger, 58 Jahre, Diplom-Betriebswirt. Ulrich Finkbeiner, 68, Rentner. Gabriela Gollasch, 67 Jahre, Sozialversicherungsfachangestellte. Isabel Haas, 48 Jahre, Immobilienfachwirtin. Jürgen Hauser, 49 Jahre, Techniker. Peter Hellstern, 70 Jahre, Diplom-Ingenieur. Andreas Hoffmann, 49 Jahre, Sozialpädagoge. Silke Jauch, 51 Jahre, Sparkassenfrau. Gisela Knöbel, 70 Jahre, Erzieherin, Rentnerin. Monika Kübler, 63 Jahre, Dozentin. Michael Maier, 61 Jahre, Diplom-Ingenieur. Jutta Majewski, 54 Jahre, Rechtsanwältin. Diana Mlinarek, 50 Jahre, Medizinisch Technische Laborassistentin (MTLA). Anni Preiser, 46 Jahre, Verwaltung/Buchhaltung katholische Gesamtkirchengemeinde Rottweil. Elke Schlenker, 48 Jahre, Sozialpädagogin. Lothar Schropp, 65 Jahre, Verwaltungswirt. Oliver Vlcek, 46 Jahre, Zollbeamter, Projektleiter Fight for your life und Hans-Jürgen Volk, 74 Jahre, Rentner.