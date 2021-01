Wahl zum CDU-Vorsitz So konnte Delegierter aus Meßstetten an Wahl teilnehmen

Nach einem Probedurchlauf am Dienstagabend, bei dem die digitalen Wahlkabinen nicht geschlossen worden seien, ehe nicht alle Probleme einzelner Nutzer über eine Hotline abgeklärt waren, hatten sich die Delegierten am Samstag mittels des Zugangscodes angemeldet, auf ihren Bildschirmen einen Livestream mitverfolgt und über ein Menü am Bildschirmrand alle Beschlussvorschläge, einen Liveticker und alle Vorstellungsvideos serviert bekommen, auch zum Herunterladen. Die Abstimmungen über Beschlussvorschläge habe die Regie in Echtzeit eingeblendet. "Man musste nur ankreuzen", so Schroft.

Verschärfte Regeln für die Personenwahl

Für die Personenwahlen hätten dann freilich "verschärfte Grundsätze" gegolten, schließlich ging es um das Amt des Bundesvorsitzenden und die Besetzung des Präsidiums: "Zuvor kamen in einem schwarzen Umschlag der Zugangscode und ein PIN zum Freirubbeln. Den musste man eingeben, und nur zum Zeitpunkt der Wahl war die digitale Wahlkabine freigeschaltet", erklärt Schroft. "Das hat wunderbar funktioniert, und Delegierte, bei denen der Rechner langsamer lief, mussten keine Sorge haben, dass ihre Stimme nicht gezählt wird."

Sechs Stimmzettel haben die Delegierten dann nach der Wahl zugeschickt bekommen, auf denen nun nur noch – darauf hatten sich die Kandidaten Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen vorher verständigt – der Name des Gewählten, also Laschet, steht. Darauf konnten Schroft und Nicole Hoffmeister-Kraut nur "Ja", "Nein" oder "Enthaltung" ankreuzen, ehe sie den Briefwahl-Umschlag per Post abschickten.

"Natürlich fehlte die Stimmung, die sonst beim Parteitag herrscht", sagt Schroft, "aber es hatte auch etwas Gutes: Man muss nicht reisen – und ich konnte nebenbei meinen Sohn betreuen."