1 Mantas Koch (von links), Luca Jockers, Sarah Fischer, Oliver Eisele, Fabienne Bächle, Laura Jockers, Brian Kaiser, Hannah Stoll, Letizia de Bortoli, Alessio Walter und Paula Waeldin kandidieren für den Neurieder Jugendgemeinderat. Bürgermeister Tobias Uhrich und der bisherige Sprecher Dennis Wurth loben den Mut. Foto: Lehmann

Die Online-Wahl zum Neurieder Jugendgemeinderat startet am Montag. Elf Jugendliche wollen in das Gremium einziehen. Bei der Kandidatenvorstellung im Jugendzentrum in Altenheim erklären sie, welche Ziele sie verfolgen.









Elf Jugendliche möchten sich für ein lebens- und liebenswertes Neuried engagieren und den jungen Menschen eine Stimme geben. Im Rahmen der Kandidatenvorstellung nannten die Jugendlichen ihre persönlichen Ziele für die kommende Wahlperiode des Jugendgemeinderats. Ab dem heutigen Montag bis Donnerstag, 27. April, wird online der neue Jugendgemeinderat gewählt.

Bürgermeister lobt den Mut: Bei der Kandidatenvorstellung im Jugendzentrum in Altenheim konnten sich die Wähler, aber auch die Gemeinde- und Ortschaftsräte ein Bild der Kandidaten machen konnten. „Schön, dass es junge Menschen gibt, die sich politisch engagieren wollen“, betonte Bürgermeister Tobias Uhrich. So sei bei seinen Besuchen in der Schule immer wieder die Kernfrage, was Demokratie sei. Diese sei nur möglich, wenn es auch junge Menschen gibt, die mitreden möchten und sich einbringen und einsetzen möchten. „Wir haben einen tollen und lebendigen Jugendgemeinderat“, blickte Uhrich aufs aktuelle Gremium, bei dem einige nun ihr Amt abgaben. Im Sommer möchte Uhrich mit dem neuen und dem bisherigen Jugendgemeinderat nach Berlin fahren.

Plakate vorbereitet: Danach war es an den Kandidaten, sich vorzustellen. Allesamt hatten Plakate mit Fotos, Alter, Wohnort und ihren Zielen für die Wahlperiode vorbereitet.

Laura Jockers (17, Altenheim) kandidiert für die zweite Wahlperiode. Sie möchte sich engagieren und ein bringen. „Wenn mir etwas wichtig ist, gibt es für mich kein Aber.“

Oliver Eisele (15, Altenheim) kandidiert ebenfalls zum zweiten mal für den Jugendgemeinderat. „Ich möchte mich für die Jugend und die Umwelt einsetzen“, sagt der Jugendliche.

Letizia de Bortoli (15, Altenheim) möchte sich „für ein Neuried einsetzen, das Jugendliche einbindet und wo Jugendliche etwas bewegen.“

Fabienne Bächle (12, Altenheim) setzt sich mehr Plätze für Jugendliche als Ziel.

Alessio Walter (13, Dundenheim) will die Freiheiten der Jugendlichen stärken und sich für mehr Jugendarbeit einsetzen.

Sarah Fischer (12, Ichenheim) möchte „spannende Aktionen für Jugendliche planen.“

Brian Kaiser (12, Altenheim) will ein Augenmerk auf die Umwelt legen und einen Fußballkäfig sowie einen Basketballplatz bauen.

Luca Jockers(17, Altenheim) kandidiert zum zweiten Mal für den Jugendgemeinderat. Er möchte einen Namen für die Realschule finden und Aktionen für Jugendliche planen sowie einen Platz für Jugendliche schaffen.

Hannah Stoll (18, Altenheim) kandidiert ebenfalls für die zweite Wahlperiode. „Ich möchte den Jugendlichen aus Neuried eine Stimme geben und Neuried noch schöner machen“, sagt sie.

Mantas Koch (14, Altenheim) hat sich zum Ziel gesetzt, Jugendlichen in Neuried mehr Events und Veranstaltungen bieten.

Paula Waeldin (17, Ichenheim) möchte sich für eine bessere Busverbindung, die Umwelt und die Mithilfe beim Erste Hilfe Kurs für den Führerschein einsetzen.

So läuft die Wahl

Nach der Vorstellung gab es die Gelegenheit zum Gespräch und für Fragen an die Kandidaten. Dennis Wurth, bisher Sprecher des Jugendgemeinderats, dankte den Kandidaten für ihren Mut und informierte über die Wahlmodalitäten der Online-Wahl. Jeder Wahlberechtigte erhält dazu per Post einen persönlichen Zugangscode für die Webseite, auf der abgestimmt werden kann. Direkt nach Ende der Frist am Donnerstag, 27. April, um 18 Uhr, wird Bürgermeister Tobias Uhrich die Ergebnisse im Jugendzentrum bekanntgegeben.