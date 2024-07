Wahl-Krimi im Gemeinderat Meßstetten: Es bleibt beim Kleeblatt

1 Der neue Gemeinderat mit Bürgermeister Frank Schroft (vorne rechts). Foto: Stadt Meßstetten/Volker Bitzer

Am Dienstagabend kam der Meßstetter Gemeinderat erstmals in neuer Konstellation zusammen. Neue wie wiedergewählte Ratsmitglieder hat Bürgermeister Schroft verpflichtet – der zu einem anderen Punkt die Gemeindeordnung zurate ziehen musste.









Mit der Einsetzung und Verpflichtung des neuen Meßstetter Gemeinderates „beginnt ein neues Kapitel in unserer Stadt, das auf dem bisher Geleisteten und Initiierten aufbaut“, hat Bürgermeister Frank Schroft in seiner Ansprache an die Ratsmitglieder gesagt, die am Dienstag erstmals in dieser Konstellation zusammenkamen.