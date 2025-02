Wahl in Zimmern: Das ist der Herausforderer von Bürgermeisterin Carmen Merz

1 Bürgermeisterkandidat Markus Wiese will die Zimmerner von sich überzeugen. Foto: Wiese

Der Überraschungskandidat gibt den Bürgern von Zimmern Rätsel auf. Wer ist der Mann, der sich so kurzfristig beworben hat? Wir haben nachgeforscht.









Bis zum letzten Tag der Bewerbungsfrist sah es so aus, als bekäme die amtierende Bürgermeisterin Carmen Merz keine Konkurrenz und würde am 23. Februar allein auf dem Wahlzettel stehen. Der Wahlausschuss, der am Montagabend unter Leitung des stellvertretenden Bürgermeisters Timo Weber tagte, ließ sowohl die Bewerbung von Merz als auch die von Markus Wiese zu.