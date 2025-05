Wahl in Würzburg: Bayern bekommt seinen ersten grünen Oberbürgermeister

Wahl in Würzburg

1 Martin Heilig ist neuer Oberbürgermeister von Würzburg. Foto: Heiko Becker/dpa/Heiko Becker Seit mehr als zehn Jahren ist ein Konservativer Rathauschef in Würzburg. Nun darf sein bisheriger Stellvertreter ran - er hat ein grünes Parteibuch.







Mit Martin Heilig wird erstmals in Bayern ein Grünen-Politiker Oberbürgermeister. Der 49-Jährige setzte sich bei der Stichwahl um die Rathausspitze in Würzburg klar mit 65 Prozent gegen CSU-Kandidatin Judith Roth-Jörg durch. Die 49-Jährige kam laut dem vorläufigen Endergebnis auf 35 Prozent, wie die Stadt online am Abend nach der Stimmenauszählung mitteilte. Heilig ist derzeit 2. Bürgermeister der Mainstadt und Stellvertreter des scheidenden OBs Christian Schuchardt (CDU), der zum Deutschen Städtetag wechselt.