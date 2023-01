1 Tobias Peter steht vor dem verschneiten Weilen unter den Rinnen. Dort will er die Nachfolge von Bürgermeister Gerhard Reiner antreten. Foto: Peter

Tobias Peter (33) aus Weilstetten hat als dritter Bewerber seine Unterlagen für die Bürgermeisterwahl in Weilen unter den Rinnen am 5. März abgegeben.















Weilen u. d. R. - Der Betriebswirt (GA) hat klare Ziele, die er als Bürgermeister in Weilen erreichen will: Zum einen will er das Vereinsleben weiter stärken, Bürgernah sein und immer ein offenes Ohr für die Bürgerinnen und Bürger haben und sich für die Dorfgemeinschaft einsetzen. Hinsichtlich der Wasserversorgung will er erreichen, dass sich Weilen wieder selbst versorgen kann und keine Fremdversorgung braucht. Auch den Glasfaserausbau will er vorantreiben und das Neubaugebiet Wettegärten vollenden.

Im sozialen Bereich will Peter die Nachbarschaftshilfe erweitern und eventuell ein Bürgerfahrzeug anschaffen, das von Sponsoren getragen werden. Auch die Einrichtung eines Dorfladens sieht er als Ziel sowie ein Schuppengebiet und die Sanierung leerstehender Gebäude im Ortskern.

Die Bürger besuchen

Im Wahlkampf beabsichtigt Tobias Peter alle Bürgerinnen und Bürger zu besuchen, den Vereinen und Firmen seine Aufwartung zu machen und mit den Gemeinderäten in Kontakt treten. Auch eine eigene Homepage (www.tobiaspeter.info) ist geplant, die nun eingerichtet werden soll.

Tobias Peter ist verheiratet und hat zwei Kinder (drei Jahre sowie acht Monate). Als Hobbys gibt er Lesen, Joggen und Fußball spielen an. Aber: "Die Familie ist das Wichtigste", sagt er. Seine Familie und seine Freunden würden voll hinter seiner Kandidatur stehen und ihn unterstützen.

Ausbildung in Balingen

Seine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter absolvierte er bei der Großen Kreisstadt Balingen (2007 bis 2010). Im Anschluss war er bei der Stadt Haigerloch angestellt, unterstützte das Bürgerbüro und leitete zwei Ortschaftsverwaltungen (Weildorf und Trillfingen). 2012 absolvierte er die Kaufmännische Schule in Hechingen, 2013 nahm er das Studium zum Betriebswirt (GA) an der Gewerbeakademie im Management-Zentrum in Villingen-Schwenningen auf.

Neue Aufgabe gesucht

Peter: "Nach nun knapp neun Jahren bei einem kommunalen Softwareunternehmen suche ich eine neue Herausforderung." Bei seiner Tätigkeit habe er Kontakt mit verschiedensten Verwaltungen in ganz Deutschland. Auch der Gemeindeverband Oberes Schlichemtal und das Landratsamt arbeite im Gewerbebereich mit der Software seiner Firma.

Durch seine nebenberufliche Tätigkeit als Dozent an der Verwaltungsschule Zollernalbkreis (seit 2020) sei er mit den rechtlichen Aspekten vertraut. Peter unterrichtet im Fach Gewerbe- und Gaststättenrecht.