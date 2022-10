1 Annick Grassi will kämpfen und im zweiten Wahlgang antreten. Als ehemalige Leistungssportlerin komme aufgeben für sie nicht in Frage. Foto: Wagner

Am Wahlabend zeigte sie sich noch verbittert, doch nun gibt sich Amtsinhaberin wieder kämpferisch.















Link kopiert

Waldachtal - Zwar hat sie die meisten Stimmen im ersten Wahldurchgang mit 49 Prozent erreichen können, doch ihre Kontrahenten haben sie in den zweiten Wahldurchgang gezwungen. Nun meldet sich die Waldachtaler Bürgermeisterin zu Wort. Selbstverständlich, so Grassi in einer Pressemitteilung, werde sie wieder als Kandidatin zum zweiten Wahlgang am Sonntag, 30. Oktober, antreten.

Am Wahlabend hatte sie sich fast schon beleidigt gezeigt: "Acht Jahre harte Arbeit, zig Projekte erledigt und Infrastruktur geschaffen. Das ist nicht in Ordnung, wenn gute Arbeit nicht gewürdigt wird. Ich habe meinen Job gut gemacht – aber leider wurde dies nicht anerkannt." Über den zweiten Wahldurchgang sagte sie: "Es tut mir leid für meine Mitarbeiter. Die müssen jetzt wieder Vollgas geben, um die Wahlen in drei Wochen zu ermöglichen."

Aufgeben kommt für ehemalige Leistungssportlerin nicht in Frage

Nun wählt sie andere Wort. Das Amt betrachte sie als Herzensangelegenheit - ein Aufgeben, gerade auch als ehemalige Leistungssportlerin, komme für sie nicht in Frage. Sie bedankt sich ausdrücklich bei allen, die ihr am vergangenen Sonntag ihre Stimme gaben, bevor sie ihre Unterstützer informierte, dass sie ihren Wahlkampf fortsetzen werde.

Wahlkampfstände, aber keine weiteren Gesprächsabende

Grassi gab bekannt, dass sie in den kommenden Wochen an den Samstagen jeweils von 9 Uhr bis 11 Uhr vor dem "Netto-Markt" und von 16 Uhr bis 18 Uhr vor dem "EDEKA-Markt" ihren Wahlkampfstand besetzen werde, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Sie betonte aber, dass sie die Gesprächsabende, wie sie in den vergangenen Wochen in allen fünf Ortsteilen stattfanden, nicht anbieten werde. Bürgermeisterin in Waldachtal zu sein, sei ihr "Traumjob", versichert sie. In ihr herrsche die Zuversicht und auch das Vertrauen in die Wähler, dass sie ihre Berufung als Bürgermeisterin in Waldachtal weitere acht Jahre ausüben dürfe.