2 Das Vöhrenbacher Rathaus. Foto: Archiv

Isolde Grieshaber will Bürgermeisterin in Vöhrenbach werden. "Das Amt der Bürgermeisterin von Vöhrenbach reizt mich sehr. Man hat sehr viel mit Menschen zu tun und kann vieles gestalten. Genau darauf habe ich große Lust", sagt die Furtwangerin. Diesen Samstag wirft sie ihre Bewerbung in den Rathaus-Briefkasten ein.

Vöhrenbach - "Ich möchte eine Bürgermeisterin für alle Vöhrenbacherinnen und Vöhrenbacher sein und trete parteiübergreifend an. Für mich gibt es keine schwarzen oder grünen Ideen, nur gute", betont Isolde Grieshaber, die seit 2015 Mitglied bei den Grünen ist.

Ihr Herz hänge an der Kommunalpolitik, berichtet sie in einer Pressemitteilung. Sie ist Stadträtin in Furtwangen, bringt Erfahrungen mit aus ihrer Zeit als Lokaljournalistin und verfügt darüber hinaus über berufliche Kompetenz in finanziellen und personellen Fragen.

Ehrenamtlich vielseitig engagiert

Vielfältig und umfangreich ist ihre Palette ehrenamtlichen Engagements. Ihre Mithilfe im Testzentrum, die Vorstandschaft im Weltladen oder das Mitwirken in Bürgerprojekten sind aktuelle Beispiele dafür. Ihr Parteiamt im Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen ruht aufgrund ihrer Kandidatur.

Rund 30 Jahre schon steht Vöhrenbach für die heute 56-Jährige im Mittelpunkt ihres beruflichen Wirkens. Als Redakteurin der Badischen Zeitung hat sie nahezu ein Jahrzehnt lang über das Geschehen vor Ort berichtet. Seit fast 20 Jahren arbeitet Isolde Grieshaber vor Ort in der Verwaltung eines mittelständischen Betriebes.

Ideen für zukunftsfähiges Städtle gibt es schon

"Da kriege ich mit, was geht, was die Leute beschäftigt", so Grieshaber. Daraus sind bei ihr auch schon Ideen für ein generationengerechtes und zukunftsfähiges Städtle entstanden. Am Wichtigsten sei ihr jedoch zu erfahren, was die Bürger umtreibt.

Kandidatin will hören, was die Leute beschäftigt

"Deshalb möchte ich in den nächsten Wochen mit möglichst vielen ins Gespräch kommen und zuhören", kündigt die Kandidatin an. Ihr seien diese Rückmeldungen sehr wichtig – denn nur so lasse sich eine gute und zielgerichtete Vision für Vöhrenbach entwickeln, ist Grieshaber überzeugt.