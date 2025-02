Wahl in Starzach und Rottenburg: AfD überholt die CDU in mehreren Orten

1 Alice Weidel, Bundesvorsitzende und Kanzlerkandidatin der AfD, nimmt im Haus der Bundespressekonferenz an einer Pressekonferenz teil. Auch in Rottenburg und Starzach kommt die AfD auf hohe Stimmenanteile. Foto: Carsten Koall/dpa

In Schwalldorf, Börstingen und Sulzau erhalten die Rechtspopulisten besonders viele Stimmen.









Link kopiert



In Rottenburg hat am Sonntag die CDU mit 34,0 Prozent die meisten Zweitstimmen geholt, deutlich vor der AfD (19,1 Prozent). Die größten Gewinne bei den Zweitstimmen kann die AfD für sich verbuchen: Im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 stieg ihr Zweitstimmenergebnis um 9,9 Prozentpunkte. Ebenfalls dazugewonnen hat die CDU mit plus 6,8 Prozentpunkten. Die größten Verluste hat die FDP eingefahren - mit minus 10,1 Prozentpunkten. Das BSW tritt bei der aktuellen Wahl erstmals für den Bundestag an und erreicht aus dem Stand 4,3 Prozent.