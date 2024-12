Wahl in St. Georgen

1 Bürgermeister Michael Rieger (links) mit den neugewählten Mitgliedern des Jugendgemeinderats. Foto: Stephan Hübner

Offiziell vorgestellt wurden die Ergebnisse der Wahl des Jugendgemeinderats bei einer Wahlparty im Roten Löwen. Die Wahlbeteiligung konnte von 12,6 Prozent im Jahr 2022 auf aktuell 19,5 Prozent gesteigert werden









Bürgermeister Michael Rieger dankte Schulen und deren Sozialarbeitern sowie dem Gemeinderat für die großartige Unterstützung. So sei es gelungen, die Wahlbeteiligung von 12,6 Prozent in 2022 auf 19,5 zu steigern. Von 1137 Wahlberechtigten haben 222 an der Online-Wahl teilgenommen.