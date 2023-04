Kim Nikolas Reith möchte die herrliche Aussicht über Freudenstadt, die er aus dem Fenster seines Büros im Vermessungsamt hat, gegen die ländliche Idylle der Gemeinde Seewald eintauschen. Dort könnte der 25-Jährige schon bald auf dem Chefsessel im Rathaus sitzen, sollten bei der Wahl am 7. Mai ausreichend Stimmen auf ihn entfallen.

„Seewald hat etwas Familiäres“, sagt er. Das gefalle ihm. „Meine Oma kommt aus Carlsberg, einem kleinen Dorf in der Pfalz.“ Dort habe er nahezu jedes Wochenende seiner Kindheit verbracht, zusammen mit seinen Cousins. Vermutlich liege ihm aufgrund diesen idyllischen Kindheitserfahrungen so viel an kleinen Kommunen, schlussfolgert Reith. Das Dorfsterben mache ihn betroffen. Er habe gehört, dass der Metzger in Seewald sein Geschäft aufgegeben habe. „So geht eine gewisse Vielfalt verloren.“ Und ist die einmal weg, sei es schwer, die Entwicklung umzukehren.

Auch die kaputten Straßen sind ihm ein Dorn im Auge: „Die sind teilweise gefährlich.“ Er würde, sagt Reith, die Straßen auf den neusten Stand bringen. „Gerade für die Motorradsaison ist das wichtig.“

Finanzielle Zuschüsse ohne bürokratische Hürden

Auch die Unterstützung für Vereine hat Reith in sein Wahlprogramm aufgenommen. Er habe von Bürgern erfahren, dass die Finanzierung von beispielsweise Musikstunden für manche ein Problem darstelle. Ihm schweben daher finanzielle Zuschüsse vor – ohne bürokratische Hürden. So könnte auch eine neue Ausstattung für den Fußballverein finanziert werden. Über den Haushalt hat sich der Bürgermeisterkandidat informiert: „Seewald ist schuldenfrei, daher lässt sich hier etwas bewegen. Aber: Seewald soll auch weiterhin schuldenfrei bleiben.“

Reith weiß: „Für die jungen Bürger ist es schwer, überhaupt Wohnraum in Seewald zu finden.“ Neue Wohnungen seien dringend nötig, damit die Jugend nicht wegzieht. „Die jungen Leute sind die Zukunft“, betont er. Zudem schweben ihm Sozialarbeiter für die Grundschule vor. „Bildung ist wichtig“, findet Reith, der selbst bereits, wie er sagt, als FSJler an einer Grundschule ausgeholfen hat.

Bewerbung persönlich beim amtierenden Bürgermeister abgegeben

Aufgefallen sei ihm, dass das Durchschnittsalter im Seewälder Gemeinderat recht hoch sei. „Da fehlt die junge Dynamik“, formuliert er. Sollte er Bürgermeister werden, möchte er Jugendvertreter etablieren. So könnten die jungen Leute sich und ihre Interessen besser vertreten wissen. Aktuell, so Reiths Eindruck, seien Jugendliche nicht an Entscheidungen beteiligt.

Vom amtierenden Bürgermeister Gerhard Müller hält Reith viel. „Ich habe meine Bewerbung persönlich bei ihm abgegeben.“ Müller habe sich Zeit für seinen potenziellen Nachfolger genommen. Das kam bei Reith gut an. „Ich finde, ein Bürgermeister sollte immer ein offenes Ohr haben und die Gemeinde gut repräsentieren.“

Für Gespräche auf dem Maifest bereit

Seine Stärke sieht Reith unter anderem darin, dass er nicht in Seewald aufgewachsen ist. „Ich behandle jeden gleich und kann mit meiner Neutralität punkten.“ Klassisch Wahlkampf führe er nicht. Er sei beruflich stark eingespannt und wolle seine Zielvorgaben als Vermessungstechniker erreichen, damit er, sollte er gewählt werden, keinen Berg an Arbeit für seine Kollegen hinterlässt.

„Vielleicht sieht man sich auf dem Maifest“, sagt Reith. Man dürfe ihn gerne ansprechen. „Letztendlich müssen die Bürger entscheiden, ob ihnen mein Wahlprogramm gefällt oder nicht.“

Die Redaktion macht den Anfang – Kandidaten vervollständigen die Sätze.

Meinen Lieblingsplatz in Seewald

möchte ich im Laufe meiner Amtszeit finden.

An Seewald mag ich besonders

die Gastfreundschaft der Menschen.

Verbesserungsbedürftig in Seewald ist

, dass Vorschläge der jungen Bürger mehr Berücksichtigung finden sollten.

Ein Bürgermeister sollte

für jeden eine offene Tür haben.

Auf gar keinen Fall sollte ein Bürgermeister

seine Meinung über die der Gemeinde stellen.

Einen freien Abend verbringe ich am liebsten mit

Familie oder Freunden und einem erfrischenden Getränk.

Meine Hobbys sind

analoge Rollenspiele spielen und auf örtliche Feste gehen.

Mein persönliches Lebensmotto lautet:

Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen. (Friedrich Nietzsche)

Mein Vorbild ist

meine Mutter, welche trotz vieler Hindernisse nie aufgegeben hat.