Wahl in Rohrdorf: Ist im Wahllokal alles korrekt gelaufen?

1 Ist bei der Kommunalwahl alles korrekt gelaufen? Im Rohrdorfer Rathaus wartet man gespannt auf das Ergebnis der Wahl-Anfechtung Foto: Bernklau

Schon durch die XXL-Auszählung bei der Kommunalwahl geriet das kleine Rohrdorf in die Schlagzeilen. Jetzt setzt ein Rohrdorfer Bürger noch eines drauf: Er hat die komplette Wahl beim Landratsamt angefochten.









Andreas Kampert ist stinksauer. Das was er da am Tag der Kommunalwahl im Wahllokal in Rohrdorf gesehen hat, das bringt ihn noch heute auf die Palme. So etwa ein Aushang im Rohrdorfer Bürgersaal, auf dem elf Fotos zu sehen sind. Fotos von Menschen, die im Vorfeld der Wahl ihre Bereitschaft signalisiert haben, das Amt eines Rohrdorfer Gemeinderats auszufüllen. Für Kampert ein Ding der Unmöglichkeit. Er nennt es in einem Schreiben an die Redaktion „gezielte Wahlmanipulation“ und die „Verletzung der Gleichberechtigung bei einer Mehrheitswahl“.