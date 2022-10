Bürgermeister wird am 8. Januar gewählt

Wahl in Ratshausen

2 Der Gemeinderat Ratshausen hat in seiner Sitzung am Donnerstag die Modalitäten für die Wahl des Bürgermeisters festgelegt und einstimmig beschlossen, dass für ihn auch eine Doppelstelle des künftigen Schultes denkbar ist. Foto: Visel

Nach der Wahl von Heiko Lebherz zum Bürgermeister in Haigerloch muss in Ratshausen ein Nachfolger gefunden werden. Die Wahl ist am 8. Januar. Für den Gemeinderat ist eine Doppelstelle des künftigen Schulte denkbar, um den Bewerbern einen finanziellen Anreiz zu geben.















Ratshausen - Für viele überraschend ist der Ratshausener Bürgermeister Heiko Lebherz am 16. Oktober gleich im ersten Wahlgang zum neuen Bürgermeister in Haigerloch gewählt worden. Für die Schlichemtal-Gemeinde bedeutet das, dass auch dort ein neuer hauptamtlicher Verwaltungschef gewählt werden muss. Er soll zum 1. Februar seine Stelle antreten.

Der Gemeinderat hat bei seiner Sitzung am Donnerstag im Allmendzentrum das Datum der Wahl auf Sonntag, 8. Januar, festgelegt. Eine eventuell notwendige Neuwahl findet am 22. Januar statt.

Ausschreibung am 4. November

Die Stellenausschreibung erfolgt am 4. November. Dann können Interessenten für das Amt des Bürgermeisters bis Montag, 12. Dezember, 18 Uhr, ihre Bewerbungen abgeben. Gleich anschließend wird der Wahlausschuss tagen, dem Lebherz und sein Stellvertreter Andreas Koch vorstehen. Ob es eine öffentliche Bewerbervorstellung geben wird, soll davon abhängig gemacht werden, wie viele Kandidaten sich bewerben. Letztlich entscheiden wird darüber der Wahlausschuss.

Enger Zeitplan

Lebherz betonte, dass man einen sehr engen Zeitfahrplan habe. Die Bürgermeisterstelle in Haigerloch sei ab 15. Januar frei. Er kläre derzeit mit den dortigen Verantwortlichen seinen Dienstantritt ab, der frühestens zum 1. beziehungsweise 15. Februar erfolgen werde: "Ich will die Wahl in Ratshausen noch sauber durchziehen."

Besoldung ist ein Thema

Dann wurde über die Besoldung des künftigen Schultes diskutiert, der normalerweise für die erste Periode in A 12 und in der zweiten in A 13 eingestuft wäre. Um jedoch jungen Verwaltungsfachleuten das Amt schmackhaft zu machen, schlug Lebherz vor, den Bewerbern darzulegen, dass man eine Doppelstelle zwar nicht erwarte, aber nichts dagegen habe, wenn sich der Amtsinhaber das vorstellen kann. Würde bedeuten: Der Bürgermeister von Ratshausen könnte sich beispielsweise auch in Weilen unter den Rinnen Anfang März bewerben und beide Bürgermeisterämter übernehmen. "Die Bevölkerungszahl wird dann zusammengezählt, sodass es mit A 14 oder A 15 eine ordentliche Besoldung gibt." Für die beiden Gemeinden wäre dies aus finanzieller Sicht von Vorteil, weil sie sich die Besoldung teilen.

Auch Weilen neigt zu dieser Lösung

Einer solchen Konstellation neige auch der Weilener Gemeinderat zu, der sich am Donnerstag ebenfalls mit der Bürgermeisterwahl am 5. März befasste, gab Gemeinderat Edgar Blepp zu Protokoll. Dass ein solches Prozedere möglich wäre, muss laut Lebherz jedoch nicht in die Stellenausschreibung aufgenommen werden. Überdies müsse das Ganze noch mit der Gemeinde Weilen und dem Kommunalamt abgeklärt werden. Bedenken gegen ein solches Vorgehen äußerte Philipp Schäfer. Man müsse sich darüber bewusst sein, dass der Schultes dann nicht zu 100 Prozent für Ratshausen zur Verfügung stehe.

"Wenn’s klappt, hat es nur Vorteile"

Lebherz erinnerte daran, dass er zunächst Doppel-Bürgermeister in Ratshausen und Hausen am Tann gewesen sei. Dabei gebe es durchaus Synergieeffekte. Er habe das Amt in Hausen aus persönlichen Gründen aufgegeben. "Klar ist aber, dass sich das jemand zutrauen muss. Denn es ist schon eine Doppelbelastung. Wenn es aber klappt, hat es nur Vorteile."

Auf Anhieb gewählt

Heiko Lebherz hatte bei der Wahl in Haigerloch auf Anhieb 72,57 Prozent der Stimmen erreicht und damit seine Mitkonkurrenten klar distanziert. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,4 Prozent. Der Haigerlocher Schultes Heinrich Götz sprach von einem eindeutigen Wählerauftrag und bezeichnete den Posten des Haigerlocher Bürgermeisters als "das schönste Amt das es gibt".