Wahl in Oberwolfach: Jürgen Nowak schafft es zurück ins Rathaus

So eine Wahl hat es im Kinzigtal noch nicht gegeben: Ein Kandidat stand auf dem Stimmzettel, doch der wollte gar nicht (mehr) Bürgermeister werden. Dann gab es einen Kandidaten, der zwar nicht auf dem Stimmzettel stand, doch der wollte gerne (wieder) Bürgermeister werden. Auch das Ergebnis war so einzigartig wie die Vorgeschichte dieser Wahl. Der bisher einzige Kandidat Michale Hogenmüller hatte nach einem Streit mit dem Gemeinderat über eine Geschäftsordnung für den künftigen Bürgermeister kurz vor der Wahl verkündet, für das Amt nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Im Falle seiner Wahl wolle er das Amt nicht annehmen.

Daraufhin hatte der frühere Bürgermeister Jürgen Nowak, der von 1983 bis 2014 Gemeindeoberhaupt war, erklärt, dass er bereit wäre, noch einmal ins Rathaus einzuziehen – wenn auch für einen begrenzen Zeitraum von etwa zwei Jahren. Viele Oberwolfacher bewerteten das als gute Übergangslösung und warben in Whatsapp-Gruppe dafür, Nowak über die Leerzeile zu wählen. Andere wiederum sprachen sich für einen Neuanfang in Form einer Neuwahl aus. Die Spannung war am gestrigen Sonntag also entsprechend groß. Nachdem die Wahllokale Punkt 18 Uhr geschlossen hatten, begann die Auszählung in den Wahllokalen. Schnell wurde klar, dass viele Wähler die Option der Leerzeile genutzt hatten. Deren Auswertung erforderte allerdings etwas mehr Zeit als das eines Stimmzettels mit Kreuzchen. Gegen 19 Uhr war klar, dass die Zahl der Leerzeilen-Wähler in der Überzahl war. Ob diese allerdings mit absoluter Mehrheit für Jürgen Nowak gestimmt hatten, erfuhren die Oberwolfacher erst vor dem Rathaus.

Schnell ist klar: Es gibt sehr viele Leerzeilen-Wähler

Bürgermeisterstellvertreter Martin Dieterle verkündete das Ergebnis: „Oberwolfach hat gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,33 Prozent. Auf dem zweiten Platz lag mit 242 Stimmen und damit 20,54 Prozent Michael Hogenmüller. Der erste Platz geht mit 754 Stimmen und 64 Prozent an den gewählten Bürgermeister: Jürgen Nowak.“ Dieterle beglückwünschte den neuen und gleichzeitig alten Amtsinhaber. Er sei sich sicher, dass die Geschicke der Gemeinde so glücklich weiterführen würde wie er es in den 32 Jahren seiner Amtszeit getan hatte.

Nowak dankte und erklärte: „Überraschende Ereignisse erfordern ein schnelles Handeln.“ Nach dem Verzicht Hogenmüllers habe er lange mit seiner Familie gesprochen und sich danach bereit erklärt, das Amt für eine begrenzten Zeitraum noch einmal zu übernehmen. Er dankte allen, die ihn im Hintergrund unterstützt hatten. „Bewusst habe ich darauf verzichtet, ein offizieller Kandidat zu sein“, so Nowak. Er baue auf ein gutes Miteinander mit dem Gemeinderat und beurteilte die aktuelle Situation in Oberwolfach als positiv: „Insgesamt sind wir gut aufgestellt. Oberwolfach ist eine schöne Gemeinde, sie sollte eine gute Zukunft bekommen“, befand der neu gewählte Bürgermeister. „Ich bin zuversichtlich, dass wir ein positives Klima haben werden.“ Mit „ein Hoch auf Oberwolfach!“ beendete er seine Rede, um sich dem langen Reigen aus Gratulanten zu stellen. Die Trachtenkapelle spielte dazu ein Ständchen. Sie war trotz der Ansage, dass ihre Anwesenheit aufgrund eines wahrscheinlich nicht eindeutigen Wahlergebnisses nicht nötig sei, fast mit prophetischer Voraussicht mit einer größeren Abordnung vor dem Rathaus erschienen. So konnte die Wahl Nowaks auch mit dem obligatorischen Badnerlied besungen werden.

Die Wahl in Zahlen

Wahlbeteiligung:

60,33 Prozent gültige Stimmen:

95,38 Prozent (1178) ungültige Stimmen:

4,62 Prozent (57) Michael Hogenmüller:

20,45 Prozent (242 Stimmen) Leerzeile:

79, 46 Prozent (936 ) Jürgen Nowak:

64 Prozent (754)