Wahl in Oberwolfach: Jürgen Nowak schafft es zurück ins Rathaus

Historische Bürgermeisterwahl in Oberwolfach: Erstmals wurde ein ehemaliger Amtsinhaber zum neuen Bürgermeister der Gemeinde gewählt.
So eine Wahl hat es im Kinzigtal noch nicht gegeben: Ein Kandidat stand auf dem Stimmzettel, doch der wollte gar nicht (mehr) Bürgermeister werden. Dann gab es einen Kandidaten, der zwar nicht auf dem Stimmzettel stand, doch der wollte gerne (wieder) Bürgermeister werden. Auch das Ergebnis war so einzigartig wie die Vorgeschichte dieser Wahl. Der bisher einzige Kandidat Michale Hogenmüller hatte nach einem Streit mit dem Gemeinderat über eine Geschäftsordnung für den künftigen Bürgermeister kurz vor der Wahl verkündet, für das Amt nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Im Falle seiner Wahl wolle er das Amt nicht annehmen.