Wahl in Mötzingen: Fünf Fragen an die Bürgermeister-Kandidaten

Sie wollen auf den Chefsessel im Mötzinger Rathaus: Birgit Maier, Silvio Milke und Benjamin Finis. Am Sonntag, 18. Februar, wird in der Gäugemeinde gewählt. Wir haben den Kandidaten in einer letzten Runde vor dem Urnengang allen noch mal die gleichen Fragen gestellt. Lesen Sie hier die Antworten.