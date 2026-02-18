Wahl in Malsburg-Marzell: Andreas Spicker bewirbt sich als Bürgermeister

Ein weiterer Kandidat wirft bei der Bürgermeisterwahl in Malsburg-Marzell seinen Hut in den Ring: Es ist Andreas Spicker aus Tannenkirch.
Der 43-jährige Volljurist, der beruflich als stellvertretender Leiter des Finanzamts Lörrach mit mehr als 300 Beschäftigten tätig ist, ist im Kandertal kein Unbekannter. Denn der Vater von drei Kindern, der mit seiner Familie in Tannenkirch wohnt, engagiert sich kommunalpolitisch als Gemeinderat in Kandern sowie im Ortschaftsrat in Tannenkirch. Im Stadtparlament ist Andreas Spicker, der in Kandern mit vier Geschwistern aufgewachsen ist, seit 2024 Fraktionssprecher der Freien Wähler.