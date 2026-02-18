Wahl in Malsburg-Marzell: Andreas Spicker bewirbt sich als Bürgermeister

Ein weiterer Kandidat wirft bei der Bürgermeisterwahl in Malsburg-Marzell seinen Hut in den Ring: Es ist Andreas Spicker aus Tannenkirch.

Der 43-jährige Volljurist, der beruflich als stellvertretender Leiter des Finanzamts Lörrach mit mehr als 300 Beschäftigten tätig ist, ist im Kandertal kein Unbekannter. Denn der Vater von drei Kindern, der mit seiner Familie in Tannenkirch wohnt, engagiert sich kommunalpolitisch als Gemeinderat in Kandern sowie im Ortschaftsrat in Tannenkirch. Im Stadtparlament ist Andreas Spicker, der in Kandern mit vier Geschwistern aufgewachsen ist, seit 2024 Fraktionssprecher der Freien Wähler.

Als einen Grund für seine Kandidatur nennt Spicker nicht nur die Freude am kommunalpolitischen Wirken und die damit verbundene Themenvielfalt, sondern auch die einhergehende Möglichkeit, „nah an den Menschen zu sein“ und sich für die Bedürfnisse der Bewohner einsetzen zu können. Daher suche er diese „neue, reizvolle Herausforderung“.

Nicht nur die Kommunalpolitik mit den Gestaltungsmöglichkeiten hat es dem 43-Jährigen angetan, auch die Gemeinde Malsburg-Marzell, deren Entwicklung er seit Langem verfolgt und die ihm am Herzen liege, wie er im Gespräch betont. Zum einen stammt sein Vater aus Malsburg, und seine Großeltern lebten dort bis zuletzt. Zudem stammt Andreas Spickers Frau aus Malsburg, während sein Bruder das Großelternhaus bewohnt.

Er wisse um die großen Herausforderungen, vor denen eine Berggemeinde wie Malsburg-Marzell steht, betont er und fügt hinzu: „Ich will als Bürgermeister mit aller Kraft dazu beitragen, dass die Berggemeinde als zukunftsfähiges Gemeinwesen mit der notwendigen Infrastruktur erhalten bleibt, damit auch junge Leute hier eine Perspektive haben.“

Die Lebensqualität fördern

Denn Malsburg-Marzell sei auf finanzielle Zuweisungen des Landes angewiesen. Daher müsse jede Gelegenheit genutzt werden, die Lebensqualität zu fördern und Lösungen zu finden.

Andreas Spicker, der nach dem Studium zunächst in einer Lörracher Anwaltskanzlei arbeitete, sieht sich durch seine 15-jährige Tätigkeit als Führungskraft in der Finanzverwaltung in Freiburg, Müllheim und seit 2019 in Lörrach für das Amt des Bürgermeisters qualifiziert. Er kenne als erfahrene Führungskraft Arbeitsweisen und Arbeitsabläufe in der öffentlichen Verwaltung bestens.

Außerdem war der sportbegeisterte Jurist (Radfahren und Langstreckenlauf) auch nebenberuflich engagiert, zum Beispiel als Dozent an der Dualen Hochschule Lörrach, als Referent bei der Steuerberatungskammer Südbaden und als Rettungssanitäter in der Rettungswache Kandern. Ehrenamtliches Engagement sei für ihn unverzichtbar und bedeute ihm viel. So ist Andreas Spicker bis heute auch Jugendtrainer beim FC Huttingen.

Übrigens: Er ist auch Weltrekordhalter. Denn 2024 hat Spicker innerhalb von zwölf Stunden zusammen mit weiteren Radkollegen aus Tannenkirch mit dem Fahrrad sechs Länder durchfahren und einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde geschafft.