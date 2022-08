3 Rolf Buchholz Foto: Buchholz

Die Würfel sind gefallen: Die Bewerbungsfrist um die Nachfolge von Bürgermeister Norbert Swoboda endete am Montag, Schlag 18 Uhr. Am letzten Tag der Bewerbungsfrist kamen noch Sybille Zerr und Dauerkandidat Samuel Speitelsbach hinzu.















Lauterbach. Die Wahl findet am Sonntag, 25. September, statt. Zuvor wollen die Kandidaten kräftig die Werbetrommel in eigener Sache rühren.

Unsere Redaktion hat bei den Vorsitzenden der beiden Gemeindratsfraktionen – Rolf Buchholz (CDU) und Ansgar Fehrenbacher (UBL) – nachgehakt, wie sie zu den Kandidaten stehen – allerdings war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, dass sich auch die Lauterbacher PR-Beraterin Sybille Zerr und Samuel Speitelsbach bewerben.

Guter Eindruck von Leichtle

"Beide Kandidaten (Leichtle und End, Anmerkung der Redaktion) sind für mich gute Kandidaten, ich könnte mir beide im Amt des Bürgermeisters vorstellen" sagt Buchholz. Er hatte bereits einen Gesprächstermin mit Jürgen Leichtle. "Er hat einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht", lautet seine Einschätzung.

Zur Frage, ob die CDU-Fraktion einen der beiden Kandidaten unterstützt (Michael End ist CDU-Mitglied), sagt Buchholz: "Wir hatten in der Fraktion abgesprochen, dass wir uns den Kandidaten gegenüber neutral verhalten."

Hoffen auf ordentliche Mehrheit

Ein offizieller CDU-Kandidat wurde kurzzeitig erwogen, das hatte sich aber relativ schnell zerschlagen. "Ich hatte mal eine lose Anfrage an die CDU gestellt, bekam aber keine Rückmeldung", so Buchholz.

"Ich bin sehr erleichtert und freue mich, dass es zu einer echten Wahl kommt und wünsche mir, dass der künftige Bürgermeister eine ordentliche Mehrheit bekommt", erklärt der CDU-Fraktionsvorsitzende abschließend.

Kommunalpolitische Erfahrungen

Ansgar Fehrenbacher und der UBL geht es ganz ähnlich: "Zunächst sind wir natürlich sehr froh darüber, dass sich zwei Bewerber gefunden haben, die gerne in Lauterbach Bürgermeister werden wollen."

Zu den Kandidaten könne er nur wenig sagen. Jürgen Leichtle hatte bereits vor seiner Bewerbung Kontakt zur UBL aufgenommen und es gab ein Gespräch im kleinen Kreis mit ihm. "Dabei ging es ihm im Wesentlichen darum, ob er sich für eine Kandidatur in Lauterbach entscheiden soll, wobei er klarstellte, dass er im Falle seiner Kandidatur nicht als Vertreter einer Wahlliste antreten wolle", so Fehrenbacher weiter.

Leichtle habe als ehrenamtlicher Bürgermeister in der Gemeinde Zimmern unter der Burg bereits kommunalpolitische Erfahrungen, sei ehrenamtlich engagiert und beruflich im Bereich erneuerbare Energien tätig, was in der derzeitigen Situation sicherlich von Vorteil sein könne, mutmaßt Ansgar Fehrenbacher. So ist sei aus dem Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" noch ein Bürgerprojekt zum Thema Nahwärmeversorgung in Lauterbach in der Startphase und vielleicht gebe es dazu noch neue Impulse.

Michael End kein Unbekannter

Mit Michael End hatte die Fraktion noch keinen Kontakt. "Als ehemaliger Gemeinderat hat auch er kommunalpolitische Erfahrung und ist als Turmwirt in Lauterbach kein Unbekannter", sagt Ansgar Fehrenbacher.

Und weiter: "Wir gehen davon aus, dass sich beide Kandidaten mit uns noch in Verbindung setzen werden und ihre kommunalpolitischen Vorstellungen und Pläne vorstellen. Beide Kandidaten wollen wohl nicht als Vertreter einer Partei oder Liste antreten, so dass sich die Frage der Unterstützung durch die Fraktion nicht stellt."

Auch die UBL habe nach Kandidaten Ausschau gehalten, sei aber nicht erfolgreich gewesen.