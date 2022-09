Mietnomaden in Donaueschingen Vierköpfige Familie zerstört Wohnung komplett

Von außen sieht das Haus von Elisabeth Kirchwehm gut aus. Nichts weist darauf hin, was sich im Inneren abgespielt hat. Denn die Mieter habe eine ihrer Wohnungen komplett zerstört. Mietnomaden gibt es also nicht nur in der Großstadt, wie der Fall aus Donaueschingen zeigt.