Wahl in Hüfingen: Abgewatscht

1 Patrick Haas und Michael Kollmeier – beide wollten die Wahl gewinnen, nur dem Herausforderer gelang es. Foto: Roland Sigwart Photographie

In dieser Klarheit ist das Wahlergebnis von Hüfingen eine klare Aussage, findet unsere Autorin Cornelia Spitz auf die Folgen.









10,27 Prozent, daran gibt es nichts zu rütteln: Mit dieser mageren Ausbeute an Wählerstimmen ist der Amtsinhaber Michael Kollmeier ganz klar abgewatscht worden von den Hüfingern. Dass der Wahlsieg von Patrick Haas so klar ausfällt, spricht für seinen Erfolg bei den Wählern – kein Wahllokal, in dem der 30-Jährige nicht klar gepunktet hat. Und doch spricht das Wahlergebnis auch Klartext an Kollmeiers Adresse: Die Hüfinger sagten Tschüss. In dieser Eindeutigkeit ist das durchaus überraschend. Dass sie Kollmeier den Laufpass gegeben haben, verblüfft aber nicht. Wenn die Kreistagswahl ein Gradmesser ist, muss sie für Kollmeier ein Frühwarnsystem gewesen sein. Er war mit seinen 2426 Stimmen angezählt, während Bürgermeister anderer Gemeinden an ihm vorbeigaloppierten – Micha Bächle aus dem sogar etwas kleineren Bräunlingen mit 5653 Stimmen zum Beispiel.