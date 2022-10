2 Markus Lauffer tritt doch nicht bei der Bürgermeisterwahl an. Foto: Privat

Überraschung bei der Zusammenkunft des Gemeindewahlausschusses in Hornberg: Zwar wurden alle Bewerber zugelassen doch Markus Lauffer, Kandidat aus Villingen, hatte seine Bewerbung bereits am Montagabend wieder zurückgezogen.















Hornberg - Das gab der Vorsitzende des Ausschusses, Bürgermeister Siegfried Scheffold, bekannt. Die Bewerbungsfrist war am Montag um 18 Uhr abgelaufen, gegen 23 Uhr sei die E-Mail von Markus Lauffer mit der Absage eingegangen, so Scheffold.

Lauffer bleibe als Kandidat auf der Liste, das habe das Landratsamt auf Nachfrage bestätigt, so Scheffold. Die Kandidatur habe nur bis 18 Uhr zurückgenommen werden können.

Kandidat Markus Lauffer ist im Gespräch mit unserer Redaktion anzumerken, dass ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Er habe die Kandidatur der anderen Bewerber genau verfolgt, sagt Lauffer. Insbesondere Marc Winzer sehe er als starken Kandidaten, der als stellvertretender Bürgermeister in St. Georgen schon viel Erfahrung gesammelt habe und seiner Einschätzung nach auch mit viel Unterstützung der Freien Wähler rechnen könne.

Er selber habe nicht die nötige Zeit, die ein Wahlkampf gegen einen so starken Gegner erfordere. Er könne nur vormittags und an den Wochenenden Termine wahrnehmen, da er seinen Jahresurlaub bereits in den Sommerferien komplett habe nehmen müssen. Es sei schon jetzt schwierig gewesen, Termine zu vereinbaren, selbst für die Kandidatenvorstellung werde er nicht frei bekommen.

"Das ist schade, richtig frustrierend", sagt Lauffer, der sich schon gut vorbereitet hatte. Er habe seine Rede fertig gehabt, habe sich sehr gut über Hornberg informiert und eingelesen. Er habe Firmen und Vereine angeschrieben und Termine vereinbart. "Der notwendige Wahlkampf hätte viel Kraft gekostet", ist Lauffer klar, das wisse er von seiner Kandidatur in Markdorf im vergangenen Jahr.

Er geht davon aus, das ein weiterer Wahlgang notwendig gewesen wäre. Dafür habe er keine Zeit, denn er sei in leitender Funktion tätig und wolle und könne seine Kollegen nicht im Stich lassen. Trotz allem wird Lauffer nun auf dem Wahlzettel stehen, genau wie alle anderen Bewerber, denn der Gemeindewahlausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden Siegfried Scheffold, Gemeinderätin Dagmar Wöhrle und Gemeinderat Michael Tischer, stellte bei seiner Zusammenkunft am Montagmorgen fest, dass alle Bewerber die nötigen Unterlagen frist- und formgerecht eingereicht haben.

Als Beisitzer des Gemeindewahlausschusses waren Rosemarie Götz, Eva Laumann und Andreas Horn sowie als Schriftführerin Isabel Fengler und stellvertretender Schriftführer Oswald Flaig anwesend. Von den Kandidaten waren Franca Werhahn und Michael Reutter dabei.

Die Kandidaten werden auf dem Wahlzettel in der Reihenfolge ihrer Bewerbungen stehen, also nacheinander Samuel Speitelsbach, Michael Reutter, Frank Tschany, Markus Lauffer, Eric Küffer, Franca Werhahn und Marc Winzer.

Kandidatenvorstellung

Siegfried Scheffold gab Details zur Kandidatenvorstellung in der Stadthalle am Dienstag, 25. Oktober, bekannt. Beginn ist um 19 Uhr. Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses wird die Veranstaltung moderieren. Die Kandidaten haben zunächst in der Reihenfolge ihrer Bewerbung Gelegenheit, sich in einem 15-minütigen Referat vorzustellen. Präsentationen werden dabei nicht zugelassen. Es schließt sich eine Fragerunde an, in der jeder Zuhörer jeweils nur eine Frage stellen kann. Ein Kandidat benötigt die absolute Mehrheit, um gewählt zu werden, falls keiner diese erreicht, kommt es zur Neuwahl.