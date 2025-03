Wahl in Haslach: Das ist der neue Bürgermeister

Das Ergebnis war eindeutig: Armin Hansmann löst Philipp Saar ab. Rund 60 Prozent der Haslacher haben ihn ins Amt gewählt. Sein Konkurrent Philipp Saar kam auf 40 Prozent der Stimmen. Saar hatte bereits im Oktober des vergangenen Jahres bekannt gegeben, dass er sich erneut für das Amt des Bürgermeisters bewerben wollte. Pünktlich zu Beginn der Bewerbungsfrist im Januar warf er dann auch seine Unterlagen in de Briefkasten. Eine Weile schien es, als würde er der einzige Kandidat bleiben, dann bewarb sich Ende Januar auch der Haslacher Bundespolizist Armin Hansmann. Saar präsentierte sich im Wahlkampf als erfahrener Macher, der Beständigkeit versprach und nach dem viel Erreichten noch vieles angehen wollte. Hansmann warb für sich als bürgernahen Haslacher, der die Bürger zum Mitgestalten einlud. Lange zeichnete sich nicht ab, wer das Rennen machen würde. Beide Bewerber machten bei der offiziellen Kandidatenvorstellung knapp eine Woche vor der Wahl eine gute Figur gemacht. Dementsprechend groß war die Spannung der Bürger, Feuerwehrmitglieder, Bürgermiliz, Bürgerinnen und Stadtkapelle, die sich nach dem Schließen der Wahllokale auf dem Marktplatz einfanden. Auch mehrere Bürgermeister aus den anderen Gemeinden des Kinzigtals waren nach Haslach gekommen. Hansmann zeigte sich recht früh auf dem Platz, von Saar war einige Zeit nichts zu sehen.

Prinzbach freut sich über Interesse der Bürger

Kurz nach 19 Uhr stieg dann der Vorsitzende des Wahlausschusses, Joachim Prinzbach, auf die Bühne, um das Ergebnis zu verkünden. Er freute sich über das rege Interesse der Bürger. Der Wahlkampf sei für die Verwaltung und den Wahlausschuss intensiv gewesen; die Haslacher hätten nicht nur eine Wahl, sondern eine Auswahl gehabt – und wie das Wahlergebnis zeigte, hatten sie von dieser Gebrauch gemacht. Von den 5730 Wahlberechtigten der Stadt hätten 3758 ihre Stimme abgegeben, was einer Beteiligung von 66 Prozent entspreche. 28 Stimmzettel seien ungültig gewesen, somit waren 3730 gültig. 1486, also 39,84 Prozent der Stimmen gingen an Philipp Saar, 59,95 Prozent an Armin Hansmann. Prinzbach hatte die Zahlen noch nicht ganz ausgesprochen, als aus der Ecke, in der der Herausforderer Hansmann mit Familie und Freunden stand, lauter Jubelrufe ertönten. Mit Ehefrau Franziska und seinen zwei Söhnen stieg Hansmann schließlich auf die Bühne, um die Glückwünsche Prinzbachs entgegen zu nehmen.

Lesen Sie auch

Als Vertreter der Haslacher Vereine bekam Hansmann hernach auch Glückwünsche von Vereinssprecher Michael Geiger. Dieser verglich die Wahl mit der früheren Fernsehshow „Herzblatt“, bei der Paare zueinander fanden. „Nach acht Jahren hat sich die Stadt entschieden und offen für etwas Neues gezeigt“, so Geiger. Er lobte beide Kandidaten dafür, dass sie im Wahlkampf darauf verzichtet hatten, sich gegenseitig zu diskreditieren. Als Vereinssprecher hieß er Hansmann willkommen und überreichte ein Weinpräsent.

Gratulation von Vereinen und Bürgermeistern

Für die Bürgermeister im Kinzigtal sprach Thomas Schneider aus Fischerbach. „Heute ist ein wichtiger Tag für Haslach und für die Verwaltungsgemeinschaft“, meinte er. Die Gemeinden im Kinzigtal seien eng miteinander verbunden und die Zusammenarbeit zwischen ihnen stelle eine Chance dar, gemeinsam viel zu erreichen. „Wir wollen Bewährtes fortführen und neue Impulse setzen“, schloss Schneider. Von den Bürgermeistern des Tals erhielt Hansmann einen großen Geschenkkorb.

Schließlich bedankte sich der frisch gewählte Hansmann für die ihn gegebenen Stimmen. Es dauerte eine Weile bis er die Sprache fand. „Ich bin mir der Verantwortung bewusst“, versprach er, bevor er sich bei seiner Frau und seiner Familie für die Unterstützung bedankte, Philipp Saar für den fairen Wahlkampf.

Die Wahl in Zahlen

Wahlberechtigte:

5730 Abgegegene Stimmen:

3758 Wahlbeteiligung:

66 Prozent Ungültige Stimmzettel:

28 Gültige Stimmzettel:

3730 Stimmen für Armin Hansmann:

2236 (59,95 Prozent) Stimmen für Philipp Saar:

1486 (39,84 Prozent)