2 Der Gemeindewahlausschuss ließ am Donnerstag alle sieben Bewerber für die Bürgermeisterwahl am 16. Oktober zu. Von links: Klaus Hellstern (Freie-Wähler-Gemeinderat; stellvertretender Bürgermeister), Michael A.C. Ashcroft (CDU-Gemeinderat; Haigerlocher Ortsvorsteher) Bürgermeister Heinrich Götz und der Haupt- und Bauamtsleiter Hans-Martin Schluck. Foto: Kost

Rekord: In der Geschichte der Gesamtstadt Haigerloch sind noch nie so viele Kandidaten ins Rennen um das Amt des Bürgermeisterpostens gegangen. Der Gemeindewahlausschuss ließ alle sieben Bewerber zu.















Haigerloch - Damit kandidieren sechs Männer und eine Frau für das höchsten öffentliche Amt in der Stadt. Die Wahl des Nachfolgers (oder der Nachfolgerin) von Bürgermeister Heinrich Götz findet am Sonntag, 16. Oktober, statt. Sollte an diesem Tag niemand die erforderliche Mehrheit von über 50 Prozent der Stimmen erringen, käme es zu einem zweiten Wahlgang am Sonntag, 6. November.

Das formale Prozedere gestern Abend im Bürgerhaus war schnell erledigt. Lediglich eine Hand voll Zuhörer verfolgte diesen kurzen aber notwendigen Akt, darunter die Sprecher der CDU- und Freie-Wähler-Gemeinderatsfraktionen, Maik Haslinger und Matthias Deppert. Beanstandungen, die den Ausschluss eines Bewerbers von der Wahl gerechtfertigt hätten, gab es keine.

Erstmals fällt der Name von Samuel Speitelsbach

Das eigentlich Spannende an der Sache waren zwei Dinge: erstmals fiel Name des Kandidaten, der einer Veröffentlichung seiner Bewerbung bisher nicht zugestimmt hatte. Es ist Samuel Speitelsbach aus Ravenstein im Neckar-Odenwald-Kreis.

Der 35-Jährige Maschinenbauingenieur wird landläufig als Dauerkandidat bezeichnet und kandidiert derzeit auch für die Bürgermeisterwahlen in Waldachtal, Wolfach und Hirrlingen, alle finden am 9. Oktober statt. In Hirrlingen ist am heutigen Freitag, 23. September, zudem ab 19.30 Uhr in der Eichenberghalle öffentliche Kandidatenvorstellung, zu der Speitelsbach eingeladen ist.

Keine zweite Frau als Kandidatin

Noch Anfang der Woche gab es aus mehreren Quellen Hinweise, eine junge Frau – offenbar mit familiären Wurzeln in Stetten aber derzeit in einem anderen Bundesland lebend und beruflich tätig – würde noch ihre Bewerbung im Haigerlocher Rathaus einreichen. Doch das war nicht der Fall.

Bei der Kandidatenvorstellung am Freitag, 30. Oktober, in der Witthauhalle werden die Bewerber in der Reihenfolge auftreten, in der sie ihre Bewerbungen abgegeben haben.

Die Bewerber im Überblick

Samuel Speitelsbach (35), Maschinenbauingenieur aus Ravenstein.

Peter Knöll (43), Vertriebsleiter aus Bittelbronn.

Erich Löffler (58), selbstständiger Raumausstatter aus Haigerloch.

Anne Judersleben (39), Diplom-Soziologin aus Bittelbronn.

Manuel Schmoll (39), Sozialversicherungsfachangestellter aus Oberndorf-Boll.

Heiko Lebherz (39), Bürgermeister (Ratshausen) aus Geislingen.

Ronny, Biesinger (43), Tiefbaudezernent aus Breisach.