1 Heiko Lebherz, amtierender Bürgermeister von Ratshausen, bewirbt sich um das Amt des Bürgermeisters von Haigerloch. Foto: Privat/Lebherz

Mit dem gebürtigen Weilstetter Heiko Lebherz warf am Freitag der aktuelle Bürgermeister von Ratshausen seinen Hut in den Ring für die Wahl des Haigerlocher Bürgermeisters am 16. Oktober.















Link kopiert

Haigerloch - Der 39-jährige Vater zweier Kinder, zwei und sechs Jahre alt, der in Geislingen lebt, arbeitete zunächst in der Reutlinger Stadtverwaltung in der Stabstelle des Leiters des Sozialamtes, einer Behörde mit 500 Mitarbeitenden. Nach seiner Feuertaufe in der Großstadt wählten ihn im Jahr 2010 die Bürgerinnen und Bürger von Ratshausen im Schlichemtal zum Bürgermeister sowie in der Anschlusswahl 2018 mit ganzen 94 Prozent der Stimmen direkt wieder.

Ehrenamtlich engagiert

Von Jugendtagen an ehrenamtlich für das Deutsche Rote Kreuz tätig, durchlief Lebherz nach dem Abitur zunächst die Ausbildung zum Rettungsassistenten beim DRK Kreisverband Zollernalb. "Ein sozialer Beruf als Grundlage für das spätere Leben kann niemandem schaden", so Heiko Lebherz. Trotz der noch heute anhaltenden Leidenschaft fürs Ehrenamt entdeckte er schnell, dass sein Herz für die Kommunalpolitik schlägt.

Bereits im jungen Alter von 21 Jahren wurde Lebherz in den Ortschaftsrat Weilstetten gewählt. Seit 2014 gehört er dem Kreistag im Zollernalbkreis an. Der passionierte Kommunalpolitiker ist CDU-Mitglied, tritt in Haigerloch aber politisch unabhängig an, weil er ein Bürgermeister für alle Bürgerinnen und Bürger sein möchte und von Anfang an für eine fraktionsübergreifende Zusammenarbeit wirbt.

Erste Sporen in der Kommunalverwaltung verdiente er sich in Reutlingen mit seinen mehr als 110 000 Einwohner, wo Lebherz im Sozialhaushalt für jährlich über 20 Millionen Euro verantwortlich war und die ersten Controlling-Strukturen auf Verwaltungsseite einführte.

Fliederstadt will er zum Blühen bringen

"Die Felsen- und Fliederstadt mit ihren insgesamt neun Ortsteilen hat so viel Potenzial, welches wir als Einheit und mit Zusammenhalt hervorbringen können – da habe ich keine Zweifel! Besonders mit der vereinten Kraft der Bürgerinnen und Bürger und einer offenen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Gemeinderat und Verwaltung stehe diesem Vorhaben nichts im Wege, so Lebherz.

Sein Engagement als Vorsitzender des DRK Zollernalb führte Heiko Lebherz bereits des Öfteren nach Haigerloch. Seine Kandidatur hat Heiko Lebherz mit seiner Ehefrau Annika, die Haigerloch und dessen Umgebung gut kennt, eingehend besprochen und wird von ihr in seinem Vorhaben tatkräftig unterstützt. "Der Einsatz der Bürgerinnen und Bürger in und für Haigerloch, die treue Verbundenheit mit der Heimat und das noch schlummernde Potenzial dieser Stadt imponieren mir sehr. Deshalb kandidiere ich für Haigerloch", bestätigt Lebherz.

Das Gespräch suchen

In den kommenden Wochen will er verstärkt ins Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern der Gesamtstadt kommen und diese künftig auch über seine Website und die sozialen Medien auf dem Laufenden halten. "Ich freue mich auf neue und alte Begegnungen und viele bereichernde Gespräche", so Lebherz.