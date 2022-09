Wahl in Haigerloch

1 Der 43-jährige Ronny Biesinger, ein gebürtiger Haigerlocher, bewirbt sich um das Bürgermeisteramt in Haigerloch. Foto: Privat/Biesinger

Mit dem 43-jährigen gebürtigen Haigerlocher und Wahl-Badener kandidiert ein weiterer Bewerber für das Amt des Bürgermeisters der Stadt Haigerloch.















Haigerloch - "Ich fühle mich meiner Heimatstadt sehr eng verbunden, komme immer wieder sehr gerne nach Hause und möchte für die Stadt Verantwortung übernehmen, um das Potenzial Haigerlochs endlich zu nutzen", erklärt der gebürtige Haigerlocher.

Biesinger leitet derzeit bei der Stadt Müllheim im Markgräflerland das Tiefbaudezernat mit den Fachbereichen Tiefbau, Hochwasserschutz und Umwelt, sowie den technischen Diensten. Er leitet außerdem das Verbandsbauamt des Zweckverbandes Wasserversorgung Weilertal und des Gemeindeverwaltungsverbandes Müllheim-Badenweiler. "Insgesamt ein Team von etwa 50 Mitarbeitenden", so Biesinger.

Führungserfahrung und gute Netzwerke

Führungserfahrung konnte Biesinger weiter in seiner über zehnjährigen Tätigkeit als Geschäftsführender Gesellschafter seines Ingenieurbüros sammeln. Als ehrenamtlicher Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Tiefbauamtsleiter Baden-Württemberg ist Biesinger nach eigenen Aussagen fachlich sehr gut vernetzt. Auch zu politischen Entscheidungsträgern in Ministerien oder Fördermittelgebern.

Ausgleich vom Alltag bringt für ihn seine Familie und seine ehrenamtliche Tätigkeit beim südbadischen Fußballverband als Jugendstaffelleiter. Ronny Biesinger ist seit zwölf Jahren mit seiner Frau Karina verheiratet, sie haben zwei Söhne im Alter von sieben und elf Jahren.

Erste Ideen für die Stadt

Erste Ideen für Haigerloch hat er bereits: Er will bei der weiteren Entwicklung Gemeindeflächen schonen und die Entsiegelung fördern. "Wir benötigen wieder mehr Artenvielfalt und müssen unsere Stadt an die klimatischen Veränderungen anpassen", sagt er. "Haigerloch wird unter meiner Führung 2030 klimaneutral sein", kündigt er an, die Verwaltung müsse deshalb mehr erneuerbare Energien nutzen.

Örtliche Firmen, ob groß oder klein, will er fördern und unterstützen. Dabei spielen für ihn auch der Tourismus und dessen nachhaltige Entwicklung eine wichtige Rolle. Kommunale Dienstleistungen und Abläufe im Rathaus müssen aus seiner Sicht weiter digitalisiert und noch bürgerfreundlicher werden.

Ronny Biesinger sind auch die Themen Familie, Jugend, Erziehung und Bildung wichtig. Er will ein gutes Schulkonzept und wohnortnahe Bildungseinrichtungen etablieren. Außerdem gilt es aus seiner Sicht die Angebote für Kinderbetreuung weiter auszubauen.

Bürger stärker einbeziehen

Bei größeren Vorhaben sollen zukünftig auch die Bürgerinnen und Bürger mehr einbezogen werden. In seinem Wahlkampf will er sie als "Experten vor Ort" dazu einladen, ihm ihre drei wichtigsten Themen für die Entwicklung Haigerlochs zu nennen.

Das Amt des Bürgermeisters möchte er mit unvoreingenommenen Blick von außen, immer an der Sache entlang und einem den Menschen zugewandten Stil angehen.

"Ich trete überparteilich und unabhängig an", betont Ronny Biesinger und freut sich auf die kommenden Begegnungen und Gespräche.