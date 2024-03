Wahl in Freudenstadt

1 Wer zieht nach der Wahl am 14. April ins Freudenstädter Rathaus ein? Foto: Michael Spotts

Damit ist es offiziell: Am Montagabend um 18 Uhr lief die Bewerbungsfrist für den Posten des Oberbürgermeisters in Freudenstadt ab. Die Bürger haben am 14. April die Wahl zwischen drei Kandidaten – sofern der Gemeindewahlausschuss alle zulässt.









Link kopiert



Die Einreichungsfrist für Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl in Freudenstadt ist am Montag um 18 Uhr zu Ende gegangen. Innerhalb der Frist gingen drei Bewerbungen ein, wie die Stadtverwaltung Freudenstadt am Abend nach Ablauf der Frist mitteilte.