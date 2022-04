Fast 70 Prozent stimmen in Empfingens Partnergemeinde für Macron

Wahl in Frankreich

1 Emmanuel Macron hat die Präsidentschaftswahlen in Frankreich für sich entschieden. Besonders stark schnitt er in Empfingens Partnergemeinde La Roche-Blanche ab, wo er knapp 70 Prozent der Stimmen erhielt. Foto: Christophe Ena/AP/dpa

Der amtierende französische Präsident Emmanuel Macron hat im zweiten Wahlgang am Sonntag in Empfingens Partnergemeinde La Roche-Blanche knapp 70 Prozent der Stimmen erhalten.















Empfingen/La Roche-Blanche - Die Erleichterung in Empfingens Partnergemeinde La Roche-Blanche im Département Puy-de-Dôme dürfte nach der zweiten und finalen Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich groß sein. Denn der amtierende Präsident Emmanuel Macron (58,5 Prozent der Stimmen) hat die Wahl gegen die rechtsradikale Kandidatin Marine Le Pen (41,5 Prozent) gewonnen.

Schon im ersten Wahlgang hatten in La Roche-Blanche mit rund 3500 Einwohnern 35,4 Prozent der 2587 Wahlberechtigten für den Amtsinhaber gestimmt, Le Pen erhielt 17,3 Prozent der Stimmen. Damit hatte Macron in La Roche-Blanche ein besseres Ergebnis erzielt als im Landesdurchschnitt, wo er auf rund 27,8 Prozent im ersten Durchgang kam. Bei der Stichwahl am Sonntag fielen sogar 69,8 der Stimmen aus La Roche-Blanche auf Macron, Le Pen kam auf 30,2 Prozent.