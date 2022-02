Wahl in Fluorn-Winzeln

1 Schon im Wahlkampf hatte Stefan Buck über eine Anfechtung nachgedacht. Foto: Buck

In Fluorn-Winzeln ist die Messe noch lange nicht gelesen. Nachdem Kandidat Stefan Buck Einspruch gegen das Ergebnis der Bürgermeisterwahl eingelegt hatte, meldeten sich nun drei Einwohner in Form von Leserbriefen zu Wort. Buck wollte sich in einem Gespräch zu den Anschuldigungen äußern.















Fluorn-Winzeln - Nach der Wahl ist vor der Wahl – so könnte das abgewandelte Sprichwort im Fall der Bürgermeisterwahl in Fluorn-Winzeln lauten. Zutreffend ist die Redewendung hierbei jedoch keineswegs.

Nachdem der Unterlegene, Stefan Buck, beim Kommunalamt Einspruch gegen das Ergebnis eingelegt hatte, meldeten sich drei Einwohner der Gemeinde in Form von Leserbriefen mit teils kritischen Aussagen zu Wort. Die Anschuldigungen wollte der 46-Jährige nicht unkommentiert stehen lassen, weshalb er Kontakt zur Redaktion gesucht hat, um sich zu den Aussagen zu äußern. Im Gespräch bekräftigt der gebürtige Balinger nochmals, dass es ihm nicht um Neuwahlen geht.

Reaktion erwartet

Buck sagt: "Ich bereue keinen Tag im Wahlkampf, und ich danke den 273 Wählern, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Ich würde nach den Vorfällen bei einer Neuwahl aber nicht mehr antreten wollen. Jedes Volk bekommt die Regierung, die es verdient." Buck selbst rechnet nicht mit einem Erfolg seines Einspruchs.

Bezüglich der Leserbriefe erwidert er kurz und knapp: "Getroffene Hunde bellen". Außerdem fügt er an: "Diese Reaktionen von den Betschner-Freunden waren ja zu erwarten. Die Leserbriefe zeigen mir aber, dass ich ins Schwarze getroffen habe. Ich bin einfach dafür bekannt, Probleme anzusprechen. Ich weiß nicht, ob die Schreiber sich damit einen Gefallen getan haben."

Schon früh über Anfechtung nachgedacht

Ob er schon im Wahlkampf eine Anfechtung des Ergebnisses in Betracht gezogen hatte? Ob er schon im Wahlkampf eine Anfechtung des Ergebnisses in Betracht gezogen hatte? Buck meint, er habe über die "Freundschaften in der Gemeinde" schon vorher Bescheid gewusst. Die Entscheidung habe er aber vom Ergebnis abhängig gemacht.

Laut Buck glich der Vorgang seiner Meinung nach nicht einer Wahl, sondern einer Ernennung. Aus diesem Grund habe er schon im Wahlkampf die Möglichkeit einer Anfechtung ins Auge gefasst.

"Gegen Windmühlen angelaufen"

Hinsichtlich der Chancen, den Wahlsieg zu erringen, sagt der Balinger: "Ich hätte die Wahl schon gerne gewonnen. Ich wollte aber auch eine demokratische Alternative sein und ihm so viele Stimmen abnehmen, wie ich kann. Am Ende bin ich gegen Windmühlen angelaufen."