Wahl in Fluorn-Winzeln

1 Stefan Buck legt Einspruch gegen das Ergebnis ein, das am Wahlabend aus dem Fenster heraus verkündet wurde. Foto: Reimer

Angesprochen auf die Bürgermeisterwahl in Fluorn-Winzeln spricht Stefan Buck von einer "Sauerei". Dem gebürtigen Balinger geht es vor allem um das Drumherum. Wir haben sowohl mit Buck als auch Wahlsieger Rainer Betschner gesprochen.















Fluorn-Winzeln - 17,5 Prozent der Stimmen hatte Buck bei der Wahl am 30. Januar erhalten und damit klar gegen seinen Kontrahenten Rainer Betschner (80,8 Prozent) verloren. Trotzdem hatte sich der 46-Jährige, der im Balinger Kreistag sitzt, durchaus zufrieden mit dem Ergebnis gezeigt: "Mit insgesamt 273 Stimmen kann ich gut leben. Das Ergebnis geht in Ordnung", sagte Buck im Nachgang der Wahl. Er habe zudem in der Gemeinde tolle Leute kennengelernt und wünsche Betschner "ein glückliches Händchen" für die bevorstehenden Herausforderungen.