Wahl in Ebhausen: Wo Mack die absolute Mehrheit bekam

1 In Wendens Rathaus wurden nur gültige Stimmen abgegeben. Foto: Stadler

Absolute Mehrheit für die CDU, fast 30 Prozent AfD und 3,7 Prozent für Saskia Esken. Ein Teilort von Ebhausen hat besonders gewählt – und dazu zu 100 Prozent korrekt.









170 Stimmen wurden in Ebhausens kleinstem Teilort am Sonntag bei der Wahl im Wahllokal abgegeben. Und alle Stimmen waren auch gültig – damit ist Wenden wirklich außergewöhnlich. Denn in allen anderen Wahlbezirken der Gemeinde war die eine oder andere Stimme ungültig – in Ebershardt gab es nur einen Wert von 98,46 Prozent gültiger Stimmen. Nicht so in Wenden: 100 Prozent gültige Stimmen.