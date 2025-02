Wahl in Dornstetten und Pfalzgrafenweiler

1 Hier geht’s zur Wahl, dort zum Umzug. Zwei Großereignisse, die den Sonntag in Dornstetten bestimmten. Foto: Regina Schwenk

Die rechtspopulistische Partei legt in Dornstetten und Pfalzgrafenweiler bei der Bundestagswahl gewaltig zu. SPD und FDP brechen stark ein.









Die Bundestagswahl hat am Sonntag die Größenverhältnisse der Parteien bei den Abstimmungen in Dornstetten und Pfalzgrafenweiler im Vergleich zur Wahl vor dreieinhalb Jahren mächtig durcheinandergewirbelt. In beiden Gemeinden legten CDU und AfD deutlich zu, die SPD und vor allem die FDP brachen hingegen ein.