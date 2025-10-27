Wahl in Bräunlingen: Micha Bächle feiert seine Wiederwahl

Es war am Sonntagabend, gegen 18.35 Uhr, als das Publikum in der Stadthalle und die inzwischen in reichlicher Anzahl eingetroffenen Bürgermeisterkollegen aus dem Landkreis immer intensiver auf die Leinwand blickten, auf der das Endergebnis der Bürgermeisterwahl in Bräunlingen wenig später aufblinken sollte. Die Stadtkapelle hatte sich bereits positioniert, als der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Michael Gut, an das Mikrofon trat und dem alten und neuen Bürgermeister zu seinem grandiosen Ergebnis gratulierte.

97,2 Prozent Zustimmung Die Erleichterung war Micha Bächle anzumerken, als endgültig feststand, dass er seine zweite Amtsperiode als Bürgermeister von Bräunlingen antreten kann. Dabei waren es nicht die 97,2 Prozent Zustimmung – ein Ergebnis, das am Abend wenig überraschte -, die Anlass für Erleichterung boten. Eine andere Zahl war es, die die Anspannung auf einen Schlag vergessen machte. Es war die Wahlbeteiligung von 39,8 Prozent. Ein Wert, der dem alten und neuen Bürgermeister bestätigte, in den vergangenen acht Jahren vieles richtig gemacht zu haben. Die für einen Urnengang bei einer Einzelkandidatur sehr respektable Wahlbeteiligung war für Bächle auch eine Anerkennung dafür, dass er parallel zu seinen Amtsgeschäften auf privater Schiene eine Wahlkampftour durchgezogen hatte, welche er als einziger Kandidat im Feld in einer derartigen Dichte nicht hätte durchführen müssen. Auch seine Ziele für eine zweite Amtszeit hatte er im Vorfeld deutlich formuliert.

Ziele deutlich formuliert

Der stellvertretende Landrat im Schwarzwald-Baar-Kreis, Martin Seuffert, gratulierte Bächle als erster Gast offiziell zu seiner Wiederwahl. Er bezeichnete das Ergebnis als eine Betätigung und Zustimmung für die Arbeit und die Verdienste der vergangenen acht Jahre. Er lobte den Willen des Verwaltungschefs, Bestehendes wo sinnvoll zu erhalten, notwendige Veränderungen umzusetzen und den Takt vorzugeben. Micha Bächle gab den Dank an alle weiter, die ihn während dieser Zeit unterstützt und begleitet haben. Sein Ziel, acht Jahre nach seiner Wahl wieder in der Stadthalle zu stehen und als Bestätigung seine Wiederwahl feiern zu können, hatte er erreicht. Für diesen Erfolg und das Verständnis, keinen familienfreundlichen Job auszuüben, dankte er auch seiner Familie, allen voran seiner Ehefrau Meike und seinem Sohn.

Dreifache Glückwünsche

Oberbürgermeister Jürgen Roth aus Villingen-Schwenningen überbrachte die Glückwünsche in dreifacher Hinsicht. Er gratulierte im Namen der Bürgermeister des Landkreises stellvertretend für Jörg Frey aus Schonach, als Kollege der Zähringerstädte, zu denen Bräunlingen und Villingen gehören, sowie als Fraktionschef der CDU im Kreistag. Er dankte Micha Bächle für seine Loyalität, klare Meinung sowie Zuverlässigkeit.

Bächle erhielt an diesem Abend viele Geschenke. Eines davon wird ihn wohl täglich an seine Wiederwahl erinnern. Im Namen der Fraktionsvorsitzenden und des Rats überreichten ihm Michael Gut und Ursula Gehringer einen metallenen Löwen auf einem Steinsockel. Es ist eine Skulptur, die ihn im Büro täglich an die Kraft erinnern soll, welche der Löwe auf dem Wappen der Zähringerstadt ausstrahlt.

Die Ausdauer habe Bächle schon, wie der stellvertretende Landrat Seuffert beim Blick auf die Teilnahmeliste am Schwarzwaldmarathon festgestellt hatte. Nach dem offiziellen Teil waren viele Gratulanten ein weiterer Beleg für die Beliebtheit Bächles.

Verpflichtet bis 2034

Die zweite Amtszeit

von Micha Bächle als Bürgermeister von Bräunlingen dauert von 2026 bis 2034. Bächle ist in Titisee-Neustadt geboren, verheiratet mit Ehefrau Meike und hat einen Sohn. Seit 2019 ist er Mitglied im Kreistag Schwarzwald-Baar. Er ist Aufsichtsrat im Schwarzwald-Baar-Klinikum und stellvertretendes Vorstandsmitglied im Städtetag Baden-Württemberg.