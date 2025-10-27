Wahl in Bräunlingen: Micha Bächle feiert seine Wiederwahl

Rathaus-Chef ist von hoher Beteiligung überrascht. Er freut sich besonders über Geschenk des Rates. Der Landkreis und seine Amtskollegen gratulieren.
Es war am Sonntagabend, gegen 18.35 Uhr, als das Publikum in der Stadthalle und die inzwischen in reichlicher Anzahl eingetroffenen Bürgermeisterkollegen aus dem Landkreis immer intensiver auf die Leinwand blickten, auf der das Endergebnis der Bürgermeisterwahl in Bräunlingen wenig später aufblinken sollte. Die Stadtkapelle hatte sich bereits positioniert, als der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Michael Gut, an das Mikrofon trat und dem alten und neuen Bürgermeister zu seinem grandiosen Ergebnis gratulierte.