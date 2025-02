Wahl in Dobel und Bad Herrenalb Sonneninsel: AfD kommt auf mehr als 27 Prozent

Parteien und Politiker haben sich nach dem Ampel-Aus mächtig ins Zeug gelegt. Jetzt waren die Bürger am Zug. An diesem Sonntag konnten sie den Bundestag neu wählen. Wie lauten die vorläufigen Wahlergebnisse Bad Herrenalb und in Dobel?