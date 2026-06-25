Wahl in Bad Liebenzell: Darum will Mazhar Ali Aslam Bürgermeister in der Bäderstadt werden

Mazhar Ali Aslam möchte Bürgermeister von Bad Liebenzell werden. Was sind im Falle der Wahl seine Pläne?

Am 30. August ist Bürgermeisterwahl in Bad Liebenzell. Einer der Kandidaten ist Mazhar Ali Aslam. Bereits zu Beginn der Bewerberfrist am Pfingstwochenende hat er seine Unterlagen in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen.

Der 33-jährige dreifache Familienvater lebt in Beinberg. Er ist Taxiunternehmer und hat eine Lizenz für Bad Liebenzell und Schömberg.

Wegen seiner Tätigkeit kommt er viel in der Region herum. Da hat er zahlreiche Probleme im Straßenverkehr gesehen. Auch in Bad Liebenzell gebe es einige neuralgische Punkte.

Als Beispiel nennt er im Gespräch mit unserer Redaktion den Zebrastreifen bei der Apotheke in der Wilhelmstraße. So mancher Autofahrer sei dort schon einfach vorbeigefahren, ohne den Zebrastreifen zu registrieren. An dieser Stelle müsse überlegt werden, wie mehr Sicherheit geschaffen werden könne. Ein anderes Beispiel sei eine Stelle am Stadtsee, wo die Vorfahrt nicht klar geregelt sei: „Keiner weiß, wer Vorfahrt hat.“ Dies müsste durch ein Schild geklärt werden.

Enge Beinberger Steige

Dann nennt er die Beinberger Steige. Die Straße sei sehr eng. Wenn sich Busse begegnen würden, gebe es Probleme.

Mazhar Ali Aslam ist klar, dass es mitunter dauere, bis etwas passiere. Seine Devise: Man müsse hartnäckig sein, bis etwas geschehe.

Das große Problem von Bad Liebenzell ist der gigantische Schuldenberg. Sollte Mazhar Ali Aslam Bürgermeister von Bad Liebenzell werden, will er für mehr Wohnungen in der Stadt sorgen.

Ihm ist klar, dass dies schwierig werde, da dafür ein Investor nötig sei. Aber mehr Einwohner bedeuteten mehr Geld, da dadurch die Steuereinnahmen stiegen.

Besonders am Herzen liegt dem Kandidaten der Tourismus. Wenn in der Natur aufgestellte Bänke und Tische heruntergekommen seien, mache das auf Gäste keinen guten Eindruck, gibt er zu bedenken. Hier gelte es, bereits im Kleinen darauf zu achten, dass alles hergerichtet sei. Dabei gelte es, das ehrenamtliche Engagement zu stärken und wertzuschätzen. Er selbst ist bei der Feuerwehr. Zur Stärkung des Ehrenamtes gehöre es, den Vereinen unter die Arme zu greifen.

Für Mazhar Ali Aslam ist der Tourismus essenziell. Foto: Wolfgang Krokauer

Mehr Familienfeste

Der dreifache Vater hat aber auch die Familien im Blick. Sollte er gewählt werden, möchte er für mehr Familienfeste sorgen: „Andere Feste haben wir genug.“

Mazhar Ali Aslam treiben zudem die vielen leer stehenden Läden in Bad Liebenzell um. Sollte er zum Bürgermeister gewählt werden, will er dafür sorgen, dass sich das ändert und der eine oder andere Interessent ein Geschäft übernimmt. Ohnehin will er die Unternehmer in der Stadt stärken.

Besonders wichtig ist ihm in diesem Zusammenhang, mit anderen Kommunen zu kooperieren. Als Beispiel nennt er die Schaffung neuer Gewerbegebiete. Damit fließe Gewerbesteuer, die wiederum den Haushalt der Stadt entlaste.

Dass dies nicht einfach wird, ist ihm bewusst: „Es ist hier nichts einfach.“ Er macht sich keine Illusionen: „Es wird viel Zeit brauchen, um die Wende zu schaffen.“

Fehler eingestehen

Damit sich aber überhaupt etwas zum Besseren bewegt, möchte Mazhar Ali Aslam den Bürgern zuhören und für schnelle Entscheidungen sorgen. Noch etwas ist ihm besonders wichtig: „Wenn man Fehler macht, dann muss man auch dazu stehen und es das nächste Mal besser machen.“

Von der Stadtverwaltung erwartet Mazhar Ali Aslam ein pragmatisches Handeln. Es komme darauf an, zu schauen, was bei bestimmten Problemen der Bürger möglich sei. Es dürfe nicht gleich gesagt werden: „Das geht nicht.“