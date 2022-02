1 Oberbürgermeister Klaus Konzelmann (links) und Stadtkämmerer Gerd Pannewitz waren die Ersten, die Michael Wild zu ihrer Wahl gratulierten. Sie rückt am 1. September in die Leitung der Stadtkämmerei nach. Foto: Eyrich

Die Nachfolge eines Stadtkämmerers wie Gerd Pannewitz einer ist, ist nicht leicht zu regeln. Doch wie heißt es in einem Sprichwort: "...das Gute liegt so nah".















Albstadt - Wo kommt es vor, dass die Stellvertreterin des Stadtkämmerers so bekannt ist, wie er selbst? In Albstadt – und als Aushängeschild für Albstadt – ist Michaela Wild bereits seit langem eine Marke, denn die Stellvertreterin von Gerd Pannewitz und Leiterin der Stadtkasse Albstadt hat in den Jahren 2006 bis 2011 das Gesamtprojekt zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR), besser bekannt als "Doppik", in Albstadt geleitet und gehört damit zu den Pionieren auf diesem Gebiet – manche Gemeinden haben erst vor zwei oder drei Jahren die Doppik eingeführt.

Dass Michaela Wild die natürliche Nachfolgerin ihres bisherigen Chefs Gerd Pannewitz als Leiterin der Stadtkämmerei sein würde, lag auf der Hand. So einfach geht es aber freilich nicht – in der öffentlichen Verwaltung muss eine Stelle ausgeschrieben werden.

Die Ausschreibung war bewusst nur hausintern

Der Tatsache der Eignung Michaela Wilds geschuldet, hat die Stadt die Stelle nur hausintern ausgeschrieben – und auch nur eine Bewerbung bekommen: die von Michaela Wild. Sie wusste wohl, dass sie die Wunschkandidatin der Verwaltung und der Stadträte war – und schien dennoch ein wenig aufgeregt, als sie sich am Donnerstagabend im Gemeinderat offiziell vorgestellt hat – obwohl sie das im Verwaltungs- und Finanzausschuss bereits Ende Januar getan hatte und der dem Gemeinderat einstimmig empfohlen hat, Michaela Wilds Bewerbung zu lauschen.

Dieselbe war knackig, nicht länger als nötig, aber so umfangreich wie nötig – viele Stationen standen schließlich schon auf dem Papier. Nach dem Abitur am Gymnasium Ebingen und ihrem Studienabschluss als Diplom-Verwaltungswirtin (FH) kam sie 1990 zur Stadtkämmerei und war stellvertretende Kassenleiterin. Zwei Jahre lang vertrat sie den Amtsleiter des Kultur- und Verkehrsamts, ehe sie weitere zwei Jahre in Elternzeit ging.

In dem Job steckt noch mehr

1995 kehrte die Mutter einer Tochter in die Stadtkämmerei zurück, betreute dort Projekte und die Abschlussbuchhaltung und wurde 2002 Leiterin der Stadtkasse mit Personalverantwortung für 17 Mitarbeiter. Teil dieses Jobs: die verantwortliche Führung des Kassenwesens der Gemeinden Stetten am kalten Markt, Obernheim und Bisingen. 2006 stieg die heute 56-Jährige zur Stellvertreterin des Stadtkämmerers auf und betreute eigenverantwortlich Projekte und Sonderaufgaben – wie die Einführung der Doppik. Bei dieser – nicht bei allen Finanzverwaltern und Kommunalpolitikern beliebten – Aufgabe ist Michaela Wild so sattelfest, dass sie seit 2014 die Arbeitsgemeinschaft Buchungsbeispiele und Kostenrahmen führt und im Auftrag des Innenministeriums Baden-Württemberg den Leitfaden zur Buchführung erarbeitet hat, zudem für den Kostenrahmen verantwortlich ist. 18 Mitglieder – von kommunalen Landesverbänden über die Gemeindeprüfungsanstalt sowie Softwareanbieter und das Innenministerium selbst sind Mitglieder der AG.

Netzwerken kann sie

Fast bescheiden nimmt sich dagegen die Aufgabe als Kämmerin der Gemeinde Obernheim aus, die Michaela Wild seit 2015 zusätzlich schultert.

Netzwerken kann sie, wie sie beim Aufbau interkommunaler Projekte und Strukturen bewiesen hat – etwa mit der Gemeinde Stetten am kalten Markt, mit der sie zum 1. Januar 2006 die Doppik als Pilotprojekt in Baden-Württemberg eingeführt hat.

Dass sie eine Leidenschaft für strategisches Denken und Handeln besitzt, musste Michaela Wild angesichts einer solchen Vita nicht beweisen – und betonte es trotzdem. Besonders wichtig aber sei ihr die Teamarbeit. Ihre Jahre als Leiterin der Stadtkasse, die sie zu einem Dienstleister entwickeln wollte, seien besonders wertvoll gewesen, was das Lernen von Personalführung angeht, betonte Wild, die mit ihrem Partner in Truchtelfingen lebt – und als hartnäckig gilt, wie sie erklärte. "Ich möchte das nicht kommentieren", sagte sie schmunzelnd und zitierte stattdessen einen Auszubildenden, der bleibe, obwohl er nach seiner Ausbildung weiterziehen wollte – weil er "im Team Wild" die besten Entwicklungschancen für sich sehe und sie als Führungskraft schätze, "weil ich für die Mitarbeiter sorge".

Jahrhundertreform im Finanzwesen

Finanzentwicklung muss für Michaela Wild nachhaltig und auf zukunftsorientierte Stadtentwicklung hin ausgerichtet sein, machte sie deutlich. Modernes Haushaltsmanagement, das Einbinden der Abteilungen Stadtkasse, Steuern, Liegenschaften und Forst – alles Punkte, die Wild als besonders wichtig hervorhob. Wie anders denn als Teamarbeiterin hätte es ihr gelingen können, die "Jahrhundertreform im Finanzwesen", die Einführung des NKHR, ohne externe Berater für Albstadt auf den Weg zu bringen?

Weder diese, noch andere Fragen stellten ihr die Stadträte, die geschlossen für ihre Wahl stimmten. Erste Gratulanten danach waren Oberbürgermeister Klaus Konzelmann und Gerd Pannewitz, der zum 31. August in den Ruhestand geht. Dass er sich über die Wahl seiner Nachfolgerin freute, war dem Stadtkämmerer anzumerken.