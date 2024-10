Wahl im Ortschaftsrat: Erste Ortsvorsteherin für Weitingen

1 Tanja Ellinger-Gius tritt als erste Frau auf dem Weitinger Rathaus die Nachfolge von Ortsvorsteher Rainer Himmelsbach an. Beide freuen sich, dass der Übergang nun vollzogen werden kann. Foto: Hermann Nesch

Der Ortschaftsrat Weitingen wählte am Montagabend Abend Tanja Ellinger-Gius zur Nachfolgerin von Rainer Himmelsbach. Der Gemeinderat Eutingen muss noch zustimmen.









Ein historischer Moment vollzog sich am Montagabend bei der Sitzung des Ortschaftsrates Weitingen. In der langen Geschichte Weitingens steht mit Tanja Ellinger-Gius erstmals eine Frau an der Spitze des Dorfes. Sie fügt sich nun die Reihe mehrerer Ortschaften und Gemeinden der Umgebung ein und tritt die Nachfolge von Ortsvorsteher Rainer Himmelsbach an.