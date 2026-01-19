Wahl im März: Neuhöfer-Avdic will wieder Lörracher Bürgermeisterin werden

Monika Neuhöfer-Avdic wird sich erneut um die Stelle der Bürgermeisterin der Stadt Lörrach bewerben. Am 26. März trifft der Gemeinderat seine Wahl.
Sie liebt die Stadt und ihre Aufgabe: Daran ließ die amtierende Bürgermeisterin im Gespräch mit unserer Zeitung keinen Zweifel. Und sie schaue mit der gleichen Zuversicht in die Zukunft, mit der sie in den vergangenen acht Jahren in Lörrach Politik gestaltet habe. Dies, obgleich die Zeiten „sicher nicht einfacher werden“, sagte sie mit Blick auf die Finanzlage der Stadt. Aber auch in dieser Hinsicht gelte: Lörrach sei in den vergangenen Jahren immer in der Lage gewesen, mit überschaubaren finanziellen Möglichkeiten viel zu erreichen.