Wahl im März: Neuhöfer-Avdic will wieder Lörracher Bürgermeisterin werden

Monika Neuhöfer-Avdic wird sich erneut um die Stelle der Bürgermeisterin der Stadt Lörrach bewerben. Am 26. März trifft der Gemeinderat seine Wahl.

Sie liebt die Stadt und ihre Aufgabe: Daran ließ die amtierende Bürgermeisterin im Gespräch mit unserer Zeitung keinen Zweifel. Und sie schaue mit der gleichen Zuversicht in die Zukunft, mit der sie in den vergangenen acht Jahren in Lörrach Politik gestaltet habe. Dies, obgleich die Zeiten „sicher nicht einfacher werden“, sagte sie mit Blick auf die Finanzlage der Stadt. Aber auch in dieser Hinsicht gelte: Lörrach sei in den vergangenen Jahren immer in der Lage gewesen, mit überschaubaren finanziellen Möglichkeiten viel zu erreichen.

Die Amtsinhaberin zieht eine positive Bilanz Neuhöfer-Avdic nannte etwa die intensiven Anstrengungen der Stadt, um den Sanierungsstau an Gebäuden, insbesondere an Schulen, abzubauen. Gleichzeitig seien mit der Wohnraumoffensive – „die soziale Frage wird von zentraler Bedeutung bleiben“ – wichtige Akzente gesetzt worden, ebenso mit Projekten wie der Innenstadtgestaltung, der klimagerechten Anpassung der Stadt, der Intensivierung des Bürgerdialogs sowie der Entwicklung des Lauffenmühle-Areals, das nun in die Umsetzung kommen werde.

Die Sicherung dieser vielfältigen Versorgungsstruktur in Lörrach werde eine Kernaufgabe bleiben.

Die Rolle des Lörracher Gemeinderats

Eine wesentliche Größe für die positive Entwicklung der Lerchenstadt sei der Gemeinderat. Dem Gremium sei es immer gelungen, auch nach inhaltlichen Kontroversen einen gemeinsamen Weg zum Wohl der Kommune zu finden.

Dass diese von einer funktionierenden Stadtgesellschaft getragen wird, werde an zahlreichen Beispielen bürgerschaftlichen Engagements deutlich. Zuletzt habe sie neben dem Einsatz der Feuerwehr an den Weihnachtsfeiertagen in der Waschhausgasse die große Solidarität der Bürger mit den vom Brand betroffenen Familien tief beeindruckt.

Die Bürgermeisterin aus dem Rheinland zitierte abschließend eine Redewendung aus dem „Kölschen Grundgesetz“: „Et kütt wie et kütt“ – es kommt, wie es kommt. Sicher sei aber: Sie habe große Lust, in Lörrachs zu arbeiten.

Die Rahmenbedingungen der Stellenausschreibung

Am kommenden Donnerstagabend wird die Bürgermeisterwahl erstmals öffentlich im Hauptausschuss erörtert. Eine Vorauswahl der Bewerbungen soll gemeinsam von Verwaltung und dem Ältestenrat vorgenommen werden. Die neue Amtszeit beginnt im Juni und beträgt acht Jahre. Die Stelle wird im Beamtenverhältnis auf Zeit nach dem Landesbeamtengesetz besetzt. Bewerber dürfen am Tag der Wahl durch den Gemeinderat das 68. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Das Dezernat der Lörracher Bürgermeisterin

Der Zuschnitt des Dezernats II bleibt unverändert. Der Geschäftskreis des Dezernats umfasst die Gebiete Recht / Baurecht / Vergabe, Hochbau, Tiefbau, Stadtplanung, Umwelt und Mobilität, Liegenschaften und Geoinformation sowie die Städtischen Eigenbetriebe: Abwasserbeseitigung, Stadtwerke, Werkhof sowie Stadtgrün und Friedhöfe – so steht es in der Vorlage.

In der Ausschreibung wird „eine Persönlichkeit gesucht, die neben fundierter Fachkenntnis und Erfahrung in den angegebenen Bereichen auch über Eigeninitiative, Innovationsfähigkeit, Führungs- und soziale Kompetenz sowie politische, idealerweise kommunalpolitische Erfahrung verfügt.“

Neuhöfer-Avdics Werdegang

Monika Neuhöfer-Avdic wurde am 26. August 1972 in Bonn geboren. Sie ist verheiratet und hat vier Kinder.

Sie hat Architektur mit Studienrichtung Stadt- und Regionalplanung an der Fachhochschule Aachen studiert. Neuhöfer-Avdic arbeitete zunächst als angestellte Architektin und Stadtplanerin in Aachen, anschließend freiberuflich als Architektin und Stadtplanerin. 2009 wechselte sie in die Verwaltung.

Bis 2015 leitete sie das Bauamt in Grenzach-Wyhlen. Im gleichen Jahr schloss sie ein Studium der Stadtentwicklung und Stadtplanung an der RWTH Aachen ab. Von 2016 bis 2018 war sie Leiterin des Fachbereichs „Stadtentwicklung und Stadtplanung der Stadt Lörrach“, 2018 wurde sie zur Bürgermeisterin gewählt.

Ihre erste Wahl zur Bürgermeisterin

Damals trat Neuhöfer-Avdic gegen Susanne Schreiber, seinerzeit Leiterin des Amts für Stadtplanung und Umwelt der Stadt Nürtingen, an. Die Entscheidung war denkbar knapp: Zwei Wahlgänge endeten mit einem 16:16 Patt, bevor das Los für Neuhöfer-Avdic entschied.