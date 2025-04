Geld geraubt 15-Jähriger schlägt in Rottenburg auf Opfer ein

Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen 15-Jährigen, der im dringenden Verdacht steht, am Montagabend in der St.-Claude-Straße in Rottenburg einen Gleichaltrigen beraubt zu haben.