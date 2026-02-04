Wahl im Freiburger Gemeinderat: Carolin Jenkner und Roland Meder wurden als neue Bürgermeister gewählt

Der Freiburger Gemeinderat hat Carolin Jenkner (Finanzen) und Roland Meder (Kultur und Soziales) als neue Leiter der Dezernate III und IV gewählt.

Auf der Freiburger Bürgermeisterbank gibt es ordentlich Bewegung. Der Gemeinderat hat am vergangenen Dienstag zwei neue Bürgermeister gewählt. Carolin Jenkner wird neue Finanzbürgermeisterin und Nachfolgerin von Stefan Breiter. Der 58-Jährige hat nicht für eine weitere Amtszeit kandidiert, da er mehr Zeit für seine Familie und sein kleines Kind haben wolle. Roland Meder wurde als Nachfolger des aus Altersgründen ausscheidenden Erstem Bürgermeister Ulrich von Kirchbach als neuer Kultur- und Sozialbürgermeister gewählt.

Carolin Jenkner ist seit 1. September 2018 Fraktionsvorsitzende der CDU im Freiburger Gemeinderat. Seit 2011 engagiert sich die 39-jährige gebürtige Freiburgerin politisch in den unterschiedlichsten Gremien.

Martin Haag wird neuer Stellvertreter des OB

Die promovierte Mathematikerin ist derzeit bei der Uniklinik Freiburg beschäftigt. Sie wird künftig als Bürgermeisterin für die Bereiche Finanzen, Ordnung, Sport, Feuerwehr, Bürgerservice und Wahlen verantwortlich sein. Jenkner wird ihr Amt zum 1. April antreten.

Roland Meder leitet seit 2020 das städtische Haupt- und Personalamt. Der 58-jährige studierte Forstwirt ist nach verschiedenen beruflichen Stationen seit 2005 bei der Stadt Freiburg. Vor der Leitung des Haupt- und Personalamts hatte er unterschiedliche Steuerungsfunktionen inne, unter anderem sieben Jahre als Büroleiter von Ulrich von Kirchbach. Meder tritt sein Amt ebenfalls zum 1. April an. Er wird als Bürgermeister für Kultur, Soziales und Migration/Integration verantwortlich sein.

Gewählt wurde außerdem die neue Vertretung des Oberbürgermeisters Martin Horn. Baubürgermeister Martin Haag wird als dienstältester Bürgermeister ab 1. April das Amt des Ersten Bürgermeisters von Sozial- und Kulturbürgermeister Ulrich von Kirchbach übernehmen. Er übernimmt damit offiziell die Stellvertretung von OB Horn.

Mit der Wahl zum Ersten Bürgermeister wird die Amtszeit von Bürgermeister Haag zudem um weitere acht Jahre verlängert.