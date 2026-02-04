Wahl im Freiburger Gemeinderat: Carolin Jenkner und Roland Meder wurden als neue Bürgermeister gewählt

Der Freiburger Gemeinderat hat Carolin Jenkner (Finanzen) und Roland Meder (Kultur und Soziales) als neue Leiter der Dezernate III und IV gewählt.
Auf der Freiburger Bürgermeisterbank gibt es ordentlich Bewegung. Der Gemeinderat hat am vergangenen Dienstag zwei neue Bürgermeister gewählt. Carolin Jenkner wird neue Finanzbürgermeisterin und Nachfolgerin von Stefan Breiter. Der 58-Jährige hat nicht für eine weitere Amtszeit kandidiert, da er mehr Zeit für seine Familie und sein kleines Kind haben wolle. Roland Meder wurde als Nachfolger des aus Altersgründen ausscheidenden Erstem Bürgermeister Ulrich von Kirchbach als neuer Kultur- und Sozialbürgermeister gewählt.