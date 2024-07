Wahl des Ortsvorstehers: Kandidatur von Gerold Kadenbach sorgt in Heiligenzell für Unmut

1 Wurden für ihre langjähriges Wirken im Ortschaftsrat von Heiligenzell geehrt (von links): Gerold Kadenbach, Eike Bergner und Thomas Manach.Sie erhielten eine Ehrenurkunde des Gemeindetags Baden-Württemberg. Foto: Bohnert-Seidel

Gerold Kadenbach will Ortsvorsteher von Heiligenzell werden und tritt am 18. Juli als Gegenkandidat zur amtierenden Ortsvorsteherin Brigitta Schrempp an. Bei einigen Bürgern kommt der Wille Kadenbachs nicht gut an.









Ein Deja-vu-Erlebnis bahnt sich an. Die Szenen dürften sich am kommenden Donnerstag im Friesenheimer Ortsteil Heiligenzell wiederholen. Vor fünf Jahren hatten die Freien Wähler, damals noch auf Vorschlag von Peter Zimmermann in einer Presseinformation erklärt, Gerold Kadenbach als Gegenkandidat zu Brigitta Schrempp ins Rennen zu schicken. Jetzt soll sich das gesamte Prozedere wiederholen. Das wurde bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung bekannt.