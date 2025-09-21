Wahl der Weinmajestät: Winterhalter ist im Finale

1 Lucia Winterhalter Foto: zVg/ Dell Lucia Winterhalter, von der Genossenschaft Markgräfler Winzer in Efringen-Kirchen, überzeugt die Jury im Vorentscheid.







Lucia Winterhalter, Gebietsmanagerin Gastronomie bei der Winzergenossenschaft Markgräfler Winzer in Efringen-Kirchen und bis Juli Badische Weinkönigin, steht am kommenden Freitag, 26. September, im Finale bei der Wahl zur Deutschen Weinkönigin. Beim Vorentscheid am Samstag im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße hat die 27-Jährige, die aus Bad Krozingen-Schlatt stammt und inzwischen in Neuenburg-Grißheim wohnt, die rund 70 Juroren, Experten aus Weinwirtschaft, Politik und Medien, mit einem starken Auftritt überzeugt und sie zusammen mit vier weiteren Kandidatinnen und Kandidaten (erstmals traten auch zwei Männer an) ins Finale gewählt. „Ich bin zuversichtlich, dass ich es in die Endausscheidung schaffe“, hatte Lucia Winterhalter noch im Vorfeld in einem Interview mit unserer Zeitung gesagt. Und sie sollte recht haben. Zwölf Teilnehmer hatten sich um den Einzug ins Finale beworben. Dabei musste sie wie auch ihre und Mitbewerber bei dem auf hohem Niveau stehenden Wettbewerb ihr Fachwissen beweisen. Fragen rund um die Weinbereitung, den Weinbau und das Weinmarketing – teilweise auch in englischer Sprache – galt es zu beantworten. Das Finale, wieder in Neustadt an der Weinstraße, überträgt das SWR-Fernsehen am kommenden Freitag ab 20.15 Uhr live. Dann entscheidet sich unter den fünf Finalisten, wer Deutsche Weinmajestät und wer Deutsche Weinprinzessin wird.