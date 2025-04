Am vergangenen Sonntag waren die Katholiken in der Diözese Rottenburg-Stuttgart zur Wahl der Kirchengemeinderäte aufgerufen. In der Seelsorgeeinheit im Gäu fanden die Mitglieder der vier Kirchengemeinde völlig unterschiedliche Gegebenheit vor.

Während die Kirchengemeinde St. Stephanus in Eutingen elf Kandidatinnen aufbieten und somit eine Wahl mit Bindung an die Liste möglich war, konnte in der Göttelfinger Kirchengemeinde St. Nikolaus mangels genügend Kandidaten überhaupt nicht gewählt. Lediglich Rosi Wolfersperger hätte sich zur Wiederwahl gestellt. Doch die Mindestzahl von Bewerberinnen oder Bewerbern wurde damit bei Weitem verfehlt.

Lesen Sie auch

Für Göttelfingen wird nach einer Lösung gesucht

In Göttelfingen lud daher Pfarrer Bernhard Tschullik am Sonntag zuvor zu einer Kirchengemeindeversammlung ins Gemeindehaus ein, in der Situation erläutert und nach Lösungen gesucht wurde, in absehbarer Zeit doch noch eine Wahl nachholen zu können, wie es früher auch schon mal in Eutingen und Weitingen der Fall gewesen ist.

In den Kirchengemeinden St. Martinus Weitingen und St. Georg Rohrdorf dagegen wurde wenigstens die Mindestzahl von vier Personen erreicht, so dass hier eine „Wahl ohne Bindung“ stattfand. Das bedeutete, dass auf den Stimmzetteln weitere wählbare Personen notiert werden konnten. Diese verteilten sich dann auf eine Vielzahl von Kirchengemeindemitgliedern.

Ab fünf Stimmen hätten diese zur Auffüllung in das Gremium berufen werden können. Alle haben jedoch abgesagt. In Weitingen waren es drei Personen und in Rohrdorf eine. Dabei bleibt es in den nächsten fünf Jahren bei jeweils einem vierköpfigen Gremium, während es in Eutingen als größter Kirchengemeinde elf Mitglieder umfassen wird.

Das Wahlergebnis in Eutingen

Eutingen: Abgegebene Wahlbriefe: 332, gültige Stimmen: 2898, Wahlbeteiligung: 37,1 Prozent: Gewählt wurden: Michael Kramer (311), Marie-Luise Creuzberger (310), Dennis Platz (298), Simone Seele (284), Marina Eisenbrückner (276), Matthias Krespach (255), Barbara Hersacher (241), Jonas Hersacher (240), Dorothee Faulhaber-Stützel (235), Assitan Coulibaly-Zweig (229) und Andreas Gerster (219). Neu dabei sind: Marie-Luise Creuzberger, Simone Seele und Assitan Coulibaly-Zweig.

Das Wahlergebnis in Rohrdorf

Rohrdorf: Abgegebene Wahlbriefe: 124, gültige Stimmen: 426, Wahlbeteiligung: 43,5 Prozent. Gewählt wurden Elke Nisch (108), Andreas Saile (107), Heike Molitor (103) und Nicole Engelhard (100). Neu dabei sind: Elke Nisch und Andreas Saile.

Das Wahlergebnis in Weitingen

Weitingen: Abgegebene Wahlbriefe: 249, gültige Stimmen: 884, Wahlbeteiligung: 37,7 Prozent. Gewählt wurden: Robert Gfrörer (215), Annette Ippich (215), Luisa Bader (208) und Rainer Winkler (206). Letzterer wurde wiedergewählt, alle anderen sind neu dabei.

Die Verabschiedungen der bisherigen Räte sowie die Verpflichtungen wieder- und neugewählten Ratsmitglieder werden in den im Mai stattfindenden konstituierende Sitzungen erfolgen.