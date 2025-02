Pilotprojekt geplant Stadt Lahr will Videoüberwachung gegen Müllsünder einsetzen

In Lahr gibt es ein massives Problem mit wildem Müll neben Glascontainern, aber auch in der freien Landschaft. Die Stadt will sich nun vom Land ein Pilotprojekt genehmigen lassen, um an besonders belasteten Stellen Kameras einsetzen zu dürfen. Doch die rechtlichen Hürden dafür sind hoch.