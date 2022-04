1 Gerd Hieber wird nicht zu einer vierten Amtszeit antreten. Foto: Cools

Ende März wurde bekannt, dass Bürgermeister Gerd Hieber nicht für eine vierte Amtszeit im Sulzer Rathaus kandidieren wird. Nun wurden im Gemeinderat die Modalitäten für die Wahl festgelegt.















Sulz - Hieber hatte ebenfalls erklärt, bereits zum 1. Februar 2023 aufhören zu wollen – dreieinhalb Monate vor dem eigentlichen Ende seiner Amtsperiode. Weil man nicht wisse, wie es in Sachen Corona-Pandemie weitergehe, wolle er –­ vor dem Hintergrund steigender Fallzahlen in den Wintermonaten – verhindern, dass bei einer Wahl Anfang März 2023 in den Monaten zuvor möglicherweise keine Versammlungen, Bürgergespräche und Bewerbervorstellungen in Präsenz stattfinden könnten.

Der Termin für die Wahl wurde nun nach Zustimmung des Sulzer Gemeinderats auf den Sonntag, 6. November 2022, festgelegt. Der Termin für eine etwaige Neuwahl ist der Sonntag, 27. November, festgelegt.

Bewerbung ab 30. Juli möglich

Viel Spielraum habe man aufgrund des Volkstrauertags am 13. November und des Totensonntags am 20. November terminlich nicht gehabt, erklärte Sabrina Glöckler von der Stadt Sulz. Und eine etwaige Neuwahl müsse frühestens am zweiten und spätestens am vierten Sonntag nach der ersten Wahl erfolgen.

Bewerben können sich die Kandidaten frühestens ab Samstag, 30. Juli, und spätestens am 11. Oktober bis 18 Uhr. Sie müssen mindestens 25 Jahre alt sein und dürfen das 68. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Sulz mit Stadtteilen wird in 14 Wahlbezirke aufgeteilt, fünf davon in der Kernstadt.

Bürgermeister Gerd Hieber wird Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses. Bei den Beisitzern entschied sich der Gemeinderat für Hans Gühring (GAL), Heinrich von Stromberg (CDU), Cornelia Bitzer-Hildebrandt (FWV) und Sabrina Glöckler von der Stadt Sulz. Der Gemeindewahlausschuss bildet auch den Briefwahlvorstand.