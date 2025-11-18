Wahl am 30. November: Kandidaten zum evangelischen Kirchengemeinderat stellen sich vor

Bald ist Wahltag: Am Sonntag, 30. November, werden die evangelischen Kirchengemeinderäte für die „Kirche für morgen“ bestimmt.
„Es darf nicht so weitergehen, wir müssen Kirche weiter denken“, sagt Johannes Hartmann. Der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Tailfingen kandidiert deshalb am 30. November – zusammen mit der 19-jährigen Eva Mader aus Tailfingen – im Wahlkreis Rottweil-Zollernalb für die Landessynode der evangelischen Kirche Württemberg, genauer: für den Gesprächskreis „Kirche für morgen“.