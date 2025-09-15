Wahlkreis Villingen-Schwenningen: Sie alle wollen in den nächsten Landtag

Im kommenden Jahr wird gewählt. Martina Braun (Bündnis 90/Die Grünen) will im Wahlkreis 54 VS ihr Direktmandat verteidigen.Und wie sieht es bei den anderen Parteien aus?
Für die direkt gewählte Abgeordnete Martina Braun ist die Sache klar: Sie will ihr Mandat verteidigen, gibt sie als ihr Ziel aus. Das wollen ihr andere Kandidaten streitig machen. Was die Listenplätze angeht, gibt es sehr unterschiedliche Positionen der einzelnen Bewerber – hier im Überblick dargestellt für die aktuell im Landtag vertretenen Parteien.